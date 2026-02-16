Фильм Кто-то должен умереть
2025, Кто-то должен умереть
Триллер18+
О фильме
Две семейные пары отправляются вместе провести выходные в загородном доме. Казалось бы, им предстоит отдых от города в тёплой атмосфере, но одна из женщин знает страшную тайну и решает сыграть с неверным мужем и его любовницей в игру. Они должны доказать, что по-настоящему любят друг друга, а иначе — кто-то должен умереть.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
- ЕГРежиссёр
Евгений
Григорьев
- Актриса
Юлия
Снигирь
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актриса
Аглая
Тарасова
- ДПАктёр
Денис
Прытков
- СШСценарист
Светлана
Штеба
- ВГСценарист
Владимир
Грязнов
- ИКСценарист
Иван
Капитонов
- ЕГСценарист
Евгений
Григорьев
- ИКПродюсер
Иван
Капитонов
- СППродюсер
Святослав
Подгаевский
- АМПродюсер
Ашот
Месропян
- ММПродюсер
Маргарита
Мигранова
- КАМонтажёр
Кирилл
Абрамов
- ДММонтажёр
Дмитрий
Миляев
- ЕАОператор
Елена-Александра
Авдонина
- ГМКомпозитор
Геннадий
Медведев