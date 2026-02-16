Фильм Кто-то должен умереть

Две семейные пары отправляются вместе провести выходные в загородном доме. Казалось бы, им предстоит отдых от города в тёплой атмосфере, но одна из женщин знает страшную тайну и решает сыграть с неверным мужем и его любовницей в игру. Они должны доказать, что по-настоящему любят друг друга, а иначе — кто-то должен умереть.

