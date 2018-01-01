Wink
Фильмы
Кто-то должен умереть
Актёры и съёмочная группа фильма «Кто-то должен умереть»

Режиссёры

Евгений Григорьев

Режиссёр

Актёры

Юлия Снигирь

Актриса
Павел Деревянко

Актёр
Аглая Тарасова

Актриса
Денис Прытков

Актёр

Сценаристы

Светлана Штеба

Сценарист
Владимир Грязнов

Сценарист
Иван Капитонов

Сценарист
Евгений Григорьев

Сценарист

Продюсеры

Иван Капитонов

Продюсер
Святослав Подгаевский

Продюсер
Ашот Месропян

Продюсер
Маргарита Мигранова

Продюсер

Монтажёры

Кирилл Абрамов

Монтажёр
Дмитрий Миляев

Монтажёр

Операторы

Елена-Александра Авдонина

Оператор

Композиторы

Геннадий Медведев

Композитор