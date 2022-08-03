За кулисами
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За кулисами

За кулисами (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

6.62019, За кулисами
Комедия, Драма74 мин18+

О фильме

Комедийный киноальманах расскажет несколько ироничных историй из жизни театрального закулисья. Вы узнаете, как тяжело приходится драматическим актерам, решившим подхалтурить на съемках телемыла, и поймeте, что даже такие мастера притворства как клакeры могут пасть жертвами любовного обмана.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
74 мин / 01:14

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «За кулисами»