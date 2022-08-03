Комедийный киноальманах расскажет несколько ироничных историй из жизни театрального закулисья. Вы узнаете, как тяжело приходится драматическим актерам, решившим подхалтурить на съемках телемыла, и поймeте, что даже такие мастера притворства как клакeры могут пасть жертвами любовного обмана.

