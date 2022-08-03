За кулисами (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
6.62019, За кулисами
Комедия, Драма74 мин18+
О фильме
Комедийный киноальманах расскажет несколько ироничных историй из жизни театрального закулисья. Вы узнаете, как тяжело приходится драматическим актерам, решившим подхалтурить на съемках телемыла, и поймeте, что даже такие мастера притворства как клакeры могут пасть жертвами любовного обмана.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ИЕРежиссёр
Илья
Ермолов
- ИКРежиссёр
Игорь
Каграманов
- ЭБРежиссёр
Эвелина
Барсегян
- НИРежиссёр
Наркас
Искандарова
- Актёр
Юрий
Стоянов
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актриса
Карина
Разумовская
- ВВАктриса
Виктория
Верберг
- ДФАктёр
Денис
Фомин
- АДАктриса
Алевтина
Даниленко
- СБАктёр
Сергей
Бредюк
- МКАктёр
Михаил
Калиничев
- БШАктёр
Борис
Шильманский
- ЕААктриса
Екатерина
Альбрандт
- ИЕСценарист
Илья
Ермолов
- ИКСценарист
Игорь
Каграманов
- ЭБСценарист
Эвелина
Барсегян
- ВССценарист
Валима
Сыртланова
- ИЕПродюсер
Илья
Ермолов
- ААПродюсер
Анна
Арутюнова
- Продюсер
Марина
Ворожищева
- ИУПродюсер
Иван
Устинов
- Монтажёр
Вячеслав
Лисневский
- ИЕМонтажёр
Илья
Ермолов
- ЭБМонтажёр
Эвелина
Барсегян
- ИЖМонтажёр
Иван
Жербин
- Оператор
Вячеслав
Лисневский
- ИУОператор
Иван
Устинов
- ИЖОператор
Иван
Жербин
- АТОператор
Анатолий
Трофимов
- СЗКомпозитор
Сергей
Зеленцов
- АГКомпозитор
Артем
Грибов
- ЛККомпозитор
Лариса
Казакова
- НЛКомпозитор
Николай
Лазарев