Карина Разумовская
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 9 марта 1983 г. (42 года)
Биография
Карина Разумовская — театральная и киноактриса. Лауреат независимой премии имени Владислава Стржельчика. Обладательница серебряной награды кинофестиваля Worldfest. Родилась в Ленинграде 9 марта 1983 года. Будущая артистка с детства восторженно смотрела фильмы, обладала шикарными вокальными данными. В 6 лет благодаря случайной встрече с режиссером в метро снялась в ленте «Торможение в небесах» в 1989 году. После этого юная Карина решила стать актрисой. В школе участвовала в спектаклях, а после получения аттестата отнесла документы в Академию театрального искусства против родительской воли. В том же году стала работать под режиссурой Владимира Петрова. С 2004 года девушка выступает на театральной сцене под руководством Кирилла Лаврова. Она играет как комедийные, так и драматические роли. Сотрудничает с рядом театров. Первые серьезные роли в кино Карина Разумовская начала играть в нулевых. Среди ее картин можно выделить такие, как «Родственный обмен», «Сестры», «Блаженная», «Балабол», «Превратности судьбы». Широкую узнаваемость она получила благодаря лентам «Адъютанты любви» и «Мажор».
Фильмография
Актриса
- 8.3
Арт и факт2023
- 9.3
Последний аксель2021
- 6.4
За кулисами2019, 74 минБесплатно
- 7.9
Соучастники2015, 93 минБесплатно
- 8.1
Жизненные обстоятельства2014Бесплатно
- 9.0
Снова один на всех2014Бесплатно
- 9.0
Только о любви2012Бесплатно
- 8.9
Один на всех2012Бесплатно
- 8.5
Секта2011Бесплатно
- 9.1
Кровь не вода2009Бесплатно
- 8.7
Дом для двоих2009, 91 минБесплатно
- 9.0
Мой2009Бесплатно
- 8.7
Превратности судьбы2008, 91 минБесплатно