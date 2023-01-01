Биография

Карина Разумовская — театральная и киноактриса. Лауреат независимой премии имени Владислава Стржельчика. Обладательница серебряной награды кинофестиваля Worldfest. Родилась в Ленинграде 9 марта 1983 года. Будущая артистка с детства восторженно смотрела фильмы, обладала шикарными вокальными данными. В 6 лет благодаря случайной встрече с режиссером в метро снялась в ленте «Торможение в небесах» в 1989 году. После этого юная Карина решила стать актрисой. В школе участвовала в спектаклях, а после получения аттестата отнесла документы в Академию театрального искусства против родительской воли. В том же году стала работать под режиссурой Владимира Петрова. С 2004 года девушка выступает на театральной сцене под руководством Кирилла Лаврова. Она играет как комедийные, так и драматические роли. Сотрудничает с рядом театров. Первые серьезные роли в кино Карина Разумовская начала играть в нулевых. Среди ее картин можно выделить такие, как «Родственный обмен», «Сестры», «Блаженная», «Балабол», «Превратности судьбы». Широкую узнаваемость она получила благодаря лентам «Адъютанты любви» и «Мажор».