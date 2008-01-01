Превратности судьбы
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Превратности судьбы

Превратности судьбы (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

8.72008, Превратности судьбы
Мелодрамы91 мин16+

Сюжет

В жизни Ани Алексеевой все расписано по минутам. Она постоянно находится рядом с любимым человеком, популярным молодым исполнителем, Романом. Девушка постоянно сопровождает его на всех гастролях и ей едва хватает времени встретить из роддома родную сестру, которой она немного завидует. У младшей Даши две красавицы - близняшки, а у Ани с Романом семья пока только в планах.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Превратности судьбы»

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