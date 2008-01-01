Превратности судьбы (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
8.72008, Превратности судьбы
Мелодрамы91 мин16+
Сюжет
В жизни Ани Алексеевой все расписано по минутам. Она постоянно находится рядом с любимым человеком, популярным молодым исполнителем, Романом. Девушка постоянно сопровождает его на всех гастролях и ей едва хватает времени встретить из роддома родную сестру, которой она немного завидует. У младшей Даши две красавицы - близняшки, а у Ани с Романом семья пока только в планах.
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6.9 КиноПоиск
- АСРежиссёр
Андрей
Селиванов
- Актриса
Карина
Разумовская
- ДИАктёр
Дмитрий
Исаев
- Актриса
Ольга
Волкова
- Актёр
Егор
Бортник
- ККАктриса
Ксения
Кузнецова
- АААктёр
Александр
Аблязов
- ИПАктриса
Ирина
Померанцева
- ДПАктёр
Дмитрий
Прокофьев
- Актёр
Александр
Уман
- МТАктриса
Мария
Титарь
- ВАСценарист
Вадим
Авлошенко
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- ВБОператор
Владимир
Быховский
- БКомпозитор
Би-2