Превратности судьбы (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В жизни Ани Алексеевой все расписано по минутам. Она постоянно находится рядом с любимым человеком, популярным молодым исполнителем, Романом. Девушка постоянно сопровождает его на всех гастролях и ей едва хватает времени встретить из роддома родную сестру, которой она немного завидует. У младшей Даши две красавицы - близняшки, а у Ани с Романом семья пока только в планах.



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