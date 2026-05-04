Богатыри
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Богатыри

Фильм Богатыри

2026, Богатыри
Комедия, Семейный6+
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О фильме

Современный школьник Ваня случайно натыкается на волшебный портал и переносится во времена Древней Руси, где он знакомится с Фёдором и Ратибором — двумя бравыми богатырями. Вместе им предстоит отправиться обратно в современный мир, чтобы отыскать волшебные артефакты до того, как их найдет злая волшебница Гордея — с их помощью она рассчитывает пробудить могущественное зло.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Фэнтези
Качество
Full HD

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Богатыри»