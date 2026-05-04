О фильме
Современный школьник Ваня случайно натыкается на волшебный портал и переносится во времена Древней Руси, где он знакомится с Фёдором и Ратибором — двумя бравыми богатырями. Вместе им предстоит отправиться обратно в современный мир, чтобы отыскать волшебные артефакты до того, как их найдет злая волшебница Гордея — с их помощью она рассчитывает пробудить могущественное зло.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
- ПВРежиссёр
Павел
Воронин
- Актёр
Роман
Курцын
- РПАктёр
Роман
Постовалов
- Актриса
Алёна
Михайлова
- АААктёр
Андрей
Андреев
- Актриса
Карина
Разумовская
- АКАктриса
Альбина
Кабалина
- Актриса
Алина
Алексеева
- Актёр
Никита
Тарасов
- Актриса
Юлия
Сулес
- ИКАктриса
Ирина
Колодяжная
- Актёр
Владислав
Ценёв
- Актриса
Маша
Кошина
- Актёр
Михаил
Коновалов
- ИДАктёр
Иван
Дементьев
- ПВСценарист
Павел
Воронин
- ВРСценарист
Василий
Ровенский
- ЕДСценарист
Егор
Дмитрюков
- Продюсер
Максим
Рогальский
- ВРПродюсер
Василий
Ровенский
- ДБПродюсер
Диана
Бузуркиева
- ААПродюсер
Армен
Ананикян
- ХЦХудожница
Христина
Царамбул
- ААХудожница
Алина
Асрян
- ПБОператор
Павел
Беклемишев