Владислав Ценёв

Биография

Владислав Ценев — российский актер. Родился 11 августа 1995 года. Владислав окончил Российский государственный институт сценических искусств в Санкт-Петербурге (курс А.М. Зеланда) в 2019 году. Первое появление Власдислава в кино состоялось в телевизионном сериале «Кухня. Война за отель» в 2019 году — там он исполнил небольшую роль Саши. Следующей ролью стала работа в музыкальном короткометражном фильме Кирилла Серебренникова «Out of the box», где Владислав впервые опробовал свои силы в работе на одной площадке со знаковым режиссером и медийными личностями. Это положило начало сотрудничеству молодого актера и знаменитого режиссера — позже Владислав участвовал и в полнометражной работе Серебренникова. Владислав Ценев снимался как в российских проектах («Все ОК», «Медиатор»), так и в зарубежных («Лимонов, баллада об Эдичке», «В изоляции»).