Все ОК (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Успешный, но одинокий экскурсовод вынужден заботиться о младших сестрах после смерти матери. Жизнеутверждающее драмеди от создателей сериалов «Балет», «Триггер» и «Мамочки».



Действие сериала разворачивается в Санкт-Петербурге. Интеллигент Илья знает несколько языков и работает гидом, показывая иностранным гостям самые красивые уголки города. Он привык вести образ жизни типичного холостяка и интроверта и открывает свою душу лишь экспонатам в музеях. Все меняется, когда мать Ильи умирает, оставив ему на попечение двух несовершеннолетних сестер. Теперь перед молодым человеком стоит нелегкое испытание — не только стать ответственным опекуном, но и пересмотреть свое отношение к жизни.



Сможет ли Илья справиться с новой для себя ролью и наконец-то повзрослеть, узнаете в ироничном драмеди «Все ОК» — сериал 2024 года ждет вас онлайн и в хорошем качестве на видеосервисе Wink!



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