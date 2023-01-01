Все ОК (сериал, 2024) смотреть онлайн
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Сюжет
Успешный, но одинокий экскурсовод вынужден заботиться о младших сестрах после смерти матери. Жизнеутверждающее драмеди от создателей сериалов «Балет», «Триггер» и «Мамочки».
Действие сериала разворачивается в Санкт-Петербурге. Интеллигент Илья знает несколько языков и работает гидом, показывая иностранным гостям самые красивые уголки города. Он привык вести образ жизни типичного холостяка и интроверта и открывает свою душу лишь экспонатам в музеях. Все меняется, когда мать Ильи умирает, оставив ему на попечение двух несовершеннолетних сестер. Теперь перед молодым человеком стоит нелегкое испытание — не только стать ответственным опекуном, но и пересмотреть свое отношение к жизни.
Сможет ли Илья справиться с новой для себя ролью и наконец-то повзрослеть, узнаете в ироничном драмеди «Все ОК» — сериал 2024 года ждет вас онлайн и в хорошем качестве на видеосервисе Wink!
Все сезоны сериала Все ОК смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Андрей
Элинсон
- Актёр
Фёдор
Федотов
- Актриса
Анна
Осипова
- Актриса
Алиса
Руденко
- Актриса
Анна
Слю
- Актриса
Софья
Гершевич
- Актриса
Евгения
Добровольская
- Актриса
Алена
Апина
- Актёр
Владислав
Ценёв
- ССАктриса
Светлана
Смирнова-Кацагаджиева
- ЛМСценарист
Лев
Мурзенко
- Продюсер
Сергей
Бондарчук
- Продюсер
Алексей
Киселев
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Федотов
- ОКХудожник
Олег
Колодько
- Художница
Виктория
Игумнова
- АММонтажёр
Андрей
Малашенков
- АЕМонтажёр
Азамат
Ерматов
- АГОператор
Алексей
Гопша
- Композитор
Евгений
Бархатов