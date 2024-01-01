Все ОК. Сезон 1. Серия 3
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8.12024, Все ОК. Сезон 1. Серия 3
Комедии, Драмы16+
Петербургский гид с богатым воображением заботится о младших сестрах после смерти матери. Культурная комедия о Северной столице от создателей сериала «Балет»
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Все ОК (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Начальница увольняет Илью из турагентства. Друзья советуют ему извиниться, но он не может пойти против своих принципов. Тем временем Рита устраивает драку после тренировки по волейболу, и ее тренер вызывает Илью к себе на разговор. Вскоре молодой человек узнает, что сестра никому не рассказала про смерть мамы и решает вступиться за Риту перед девчонками.

Сможет ли Илья разобраться со своими проблемами и помочь сестре, узнаете в комедии на нашем видеосервисе. Сериал «Все ОК», 3 серия 1 сезона которого доступна онлайн, ждет вас на Wink!

Сериал Все ОК 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Все ОК»

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