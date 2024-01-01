Все ОК (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Начальница увольняет Илью из турагентства. Друзья советуют ему извиниться, но он не может пойти против своих принципов. Тем временем Рита устраивает драку после тренировки по волейболу, и ее тренер вызывает Илью к себе на разговор. Вскоре молодой человек узнает, что сестра никому не рассказала про смерть мамы и решает вступиться за Риту перед девчонками.



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