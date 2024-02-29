Отечественное драмеди с Федором Федотовым, Евгенией Добровольской и Аленой Апиной об одиноком гиде из Петербурга, которому предстоит взять на себя заботу о младших сестрах после смерти матери. Не пропустите сериал «Все ОК» — 1 сезон смотреть онлайн можно уже сейчас на Wink!



В первом сезоне вы познакомитесь с интеллектуалом по имени Илья, который работает экскурсоводом-переводчиком в культурной столице. Он не заводит долгие отношения и предпочитает наслаждаться свободой и прелестями холостяцкой жизни. Однако судьба преподносит молодому человеку сюрприз: его мать умирает, и Илье приходится в одиночку воспитывать двух сестер: подростка и ученицу младших классов. Чтобы не сойти с ума, он погружается в собственные фантазии, где российские императоры и поэты помогают ему преодолеть трудности и справиться с насущными проблемами.



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