Все ОК. Сезон 1
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Все ОК (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

8.12024, Все ОК. Сезон 1 13 серий
Комедия, Драма18+
Петербургский гид с богатым воображением заботится о младших сестрах после смерти матери. Культурная комедия о Северной столице от создателей сериала «Балет»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Отечественное драмеди с Федором Федотовым, Евгенией Добровольской и Аленой Апиной об одиноком гиде из Петербурга, которому предстоит взять на себя заботу о младших сестрах после смерти матери. Не пропустите сериал «Все ОК» — 1 сезон смотреть онлайн можно уже сейчас на Wink!

В первом сезоне вы познакомитесь с интеллектуалом по имени Илья, который работает экскурсоводом-переводчиком в культурной столице. Он не заводит долгие отношения и предпочитает наслаждаться свободой и прелестями холостяцкой жизни. Однако судьба преподносит молодому человеку сюрприз: его мать умирает, и Илье приходится в одиночку воспитывать двух сестер: подростка и ученицу младших классов. Чтобы не сойти с ума, он погружается в собственные фантазии, где российские императоры и поэты помогают ему преодолеть трудности и справиться с насущными проблемами.

Хотите узнать, сможет ли Илья взять на себя ответственность за девочек и создать настоящую семью? Тогда скорее включайте сериал «Все ОК» — смотреть онлайн и в хорошем качестве его можно уже сейчас на видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

7.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Все ОК»