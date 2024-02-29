Все ОК (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
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О сериале
Отечественное драмеди с Федором Федотовым, Евгенией Добровольской и Аленой Апиной об одиноком гиде из Петербурга, которому предстоит взять на себя заботу о младших сестрах после смерти матери. Не пропустите сериал «Все ОК» — 1 сезон смотреть онлайн можно уже сейчас на Wink!
В первом сезоне вы познакомитесь с интеллектуалом по имени Илья, который работает экскурсоводом-переводчиком в культурной столице. Он не заводит долгие отношения и предпочитает наслаждаться свободой и прелестями холостяцкой жизни. Однако судьба преподносит молодому человеку сюрприз: его мать умирает, и Илье приходится в одиночку воспитывать двух сестер: подростка и ученицу младших классов. Чтобы не сойти с ума, он погружается в собственные фантазии, где российские императоры и поэты помогают ему преодолеть трудности и справиться с насущными проблемами.
Хотите узнать, сможет ли Илья взять на себя ответственность за девочек и создать настоящую семью? Тогда скорее включайте сериал «Все ОК» — смотреть онлайн и в хорошем качестве его можно уже сейчас на видеосервисе Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Андрей
Элинсон
- Актёр
Фёдор
Федотов
- Актриса
Анна
Осипова
- Актриса
Алиса
Руденко
- Актриса
Анна
Слю
- Актриса
Софья
Гершевич
- Актриса
Евгения
Добровольская
- Актриса
Алена
Апина
- Актёр
Владислав
Ценёв
- ССАктриса
Светлана
Смирнова-Кацагаджиева
- ЛМСценарист
Лев
Мурзенко
- Продюсер
Сергей
Бондарчук
- Продюсер
Алексей
Киселев
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Федотов
- ОКХудожник
Олег
Колодько
- Художница
Виктория
Игумнова
- АММонтажёр
Андрей
Малашенков
- АЕМонтажёр
Азамат
Ерматов
- АГОператор
Алексей
Гопша
- Композитор
Евгений
Бархатов