Все ОК (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Кира видит Илью с Ритой в ресторане и ошибочно принимает ее за его жену. Девушка не хочет иметь с ним никаких дел, но начальница турагентства настаивает, чтобы гиды провели две эксклюзивные экскурсии в Екатерининском дворце. Причем Кире и Илье нужно сделать так, чтобы группы никогда не узнали о существовании друг друга. Тем временем учитель Риты приглашает ее на свидание, не подозревая, что она несовершеннолетняя.



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