8.12024, Все ОК. Сезон 1. Серия 7
Комедия, Драма16+
Петербургский гид с богатым воображением заботится о младших сестрах после смерти матери. Культурная комедия о Северной столице от создателей сериала «Балет»
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Все ОК (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
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Сезон 1 Серия 1Бесплатно
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Сезон 1 Серия 3
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Сезон 1 Серия 4
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Сезон 1 Серия 5
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Сезон 1 Серия 6
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Сезон 1 Серия 7
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Сезон 1 Серия 8
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Сезон 1 Серия 9
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Сезон 1 Серия 12
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Сезон 1 Серия 13
О сериале
Кира видит Илью с Ритой в ресторане и ошибочно принимает ее за его жену. Девушка не хочет иметь с ним никаких дел, но начальница турагентства настаивает, чтобы гиды провели две эксклюзивные экскурсии в Екатерининском дворце. Причем Кире и Илье нужно сделать так, чтобы группы никогда не узнали о существовании друг друга. Тем временем учитель Риты приглашает ее на свидание, не подозревая, что она несовершеннолетняя.
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Рейтинг
- Режиссёр
Андрей
Элинсон
- Актёр
Фёдор
Федотов
- Актриса
Анна
Осипова
- Актриса
Алиса
Руденко
- Актриса
Анна
Слю
- Актриса
Софья
Гершевич
- Актриса
Евгения
Добровольская
- Актриса
Алена
Апина
- Актёр
Владислав
Ценёв
- ССАктриса
Светлана
Смирнова-Кацагаджиева
- ЛМСценарист
Лев
Мурзенко
- Продюсер
Сергей
Бондарчук
- Продюсер
Алексей
Киселев
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Федотов
- ОКХудожник
Олег
Колодько
- Художница
Виктория
Игумнова
- АММонтажёр
Андрей
Малашенков
- АЕМонтажёр
Азамат
Ерматов
- АГОператор
Алексей
Гопша
- Композитор
Евгений
Бархатов