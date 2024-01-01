Все ОК. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Все ОК
1-й сезон
7-я серия
8.12024, Все ОК. Сезон 1. Серия 7
Комедия, Драма16+
Петербургский гид с богатым воображением заботится о младших сестрах после смерти матери. Культурная комедия о Северной столице от создателей сериала «Балет»
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Все ОК (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Кира видит Илью с Ритой в ресторане и ошибочно принимает ее за его жену. Девушка не хочет иметь с ним никаких дел, но начальница турагентства настаивает, чтобы гиды провели две эксклюзивные экскурсии в Екатерининском дворце. Причем Кире и Илье нужно сделать так, чтобы группы никогда не узнали о существовании друг друга. Тем временем учитель Риты приглашает ее на свидание, не подозревая, что она несовершеннолетняя.

Не терпится узнать, как события будут развиваться дальше? Тогда скорее включайте комедийный сериал «Все ОК» — 7 серия доступна онлайн в высоком качестве на видеосервисе Wink!

Сериал Все ОК 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Все ОК»