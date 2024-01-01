8.12024, Все ОК. Сезон 1. Серия 12
Комедия, Драма16+
Петербургский гид с богатым воображением заботится о младших сестрах после смерти матери. Культурная комедия о Северной столице от создателей сериала «Балет»
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Все ОК (сериал, 2024) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
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Сезон 1 Серия 13
О сериале
Кира объявляет всем работникам турагентства, что она увольняется и переезжает в Москву. Расстроенный Илья возвращается домой и застает там Алену, требующую объяснить, почему он хочет сдать сестер в детдом. Молодой человек заверяет, что не оставит их, однако маленькая Соня решае�т взять все в свои руки и отправляется на поиски работы...
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Рейтинг
- Режиссёр
Андрей
Элинсон
- Актёр
Фёдор
Федотов
- Актриса
Анна
Осипова
- Актриса
Алиса
Руденко
- Актриса
Анна
Слю
- Актриса
Софья
Гершевич
- Актриса
Евгения
Добровольская
- Актриса
Алена
Апина
- Актёр
Владислав
Ценёв
- ССАктриса
Светлана
Смирнова-Кацагаджиева
- ЛМСценарист
Лев
Мурзенко
- Продюсер
Сергей
Бондарчук
- Продюсер
Алексей
Киселев
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Федотов
- ОКХудожник
Олег
Колодько
- Художница
Виктория
Игумнова
- АММонтажёр
Андрей
Малашенков
- АЕМонтажёр
Азамат
Ерматов
- АГОператор
Алексей
Гопша
- Композитор
Евгений
Бархатов