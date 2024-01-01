Все ОК. Сезон 1. Серия 12
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1-й сезон
12-я серия
8.12024, Все ОК. Сезон 1. Серия 12
Комедия, Драма16+
Петербургский гид с богатым воображением заботится о младших сестрах после смерти матери. Культурная комедия о Северной столице от создателей сериала «Балет»
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Все ОК (сериал, 2024) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Кира объявляет всем работникам турагентства, что она увольняется и переезжает в Москву. Расстроенный Илья возвращается домой и застает там Алену, требующую объяснить, почему он хочет сдать сестер в детдом. Молодой человек заверяет, что не оставит их, однако маленькая Соня решает взять все в свои руки и отправляется на поиски работы...

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Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Все ОК»