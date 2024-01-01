Все ОК. Сезон 1. Серия 5
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1-й сезон
5-я серия
8.12024, Все ОК. Сезон 1. Серия 5
Комедия, Драма16+
Петербургский гид с богатым воображением заботится о младших сестрах после смерти матери. Культурная комедия о Северной столице от создателей сериала «Балет»
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Все ОК (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Для оплаты счетов за квартиру Илья работает без устали, жертвуя своим сном. Вдобавок, ему необходимо приобрести наряд для Сони на утренник в детском лагере. Однако, купив девочке костюм медведя, он понимает, что это не годится для бала. Решив не оставлять сестру без платья, молодой человек сам берется за швейные инструменты, но его усилия не приносят желаемого результата…

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Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Все ОК»