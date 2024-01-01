Все ОК (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Для оплаты счетов за квартиру Илья работает без устали, жертвуя своим сном. Вдобавок, ему необходимо приобрести наряд для Сони на утренник в детском лагере. Однако, купив девочке костюм медведя, он понимает, что это не годится для бала. Решив не оставлять сестру без платья, молодо�й человек сам берется за швейные инструменты, но его усилия не приносят желаемого результата…



Сможет ли Илья исправить ситуацию, узнаете на нашем видеосервисе. Не пропустите комедийный сериал «Все ОК» — 5 серия 1 сезона ждет вас онлайн в хорошем качестве на Wink!



Сериал Все ОК 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.