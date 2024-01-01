Все ОК. Сезон 1. Серия 4
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Сериалы
Все ОК
1-й сезон
4-я серия
8.12024, Все ОК. Сезон 1. Серия 4
Комедия, Драма16+
Петербургский гид с богатым воображением заботится о младших сестрах после смерти матери. Культурная комедия о Северной столице от создателей сериала «Балет»
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Все ОК (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Соня заболевает, и Илья находит в сети видео популярного педиатра, с помощью которого начинает лечить сестру. Однако вскоре выясняется, что этот врач был близко знаком с их покойной матерью. Между тем на работе Илью ждет группа туристов с необычной просьбой: они приехали в Петербург, чтобы развеять прах своего известного родственника Гаэтано Чинизелли, и для этого им необходимо попасть под купол цирка на Фонтанке.

Не терпится узнать, сможет ли Илья помочь иностранцам и вылечить сестру? Тогда скорее включайте комедию «Все ОК» — 4 серия 1 сезона доступна онлайн на видеосервисе Wink!

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Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Все ОК»