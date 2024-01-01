Все ОК. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
Все ОК
1-й сезон
9-я серия
8.12024, Все ОК. Сезон 1. Серия 9
Комедии, Драмы16+
Петербургский гид с богатым воображением заботится о младших сестрах после смерти матери. Культурная комедия о Северной столице от создателей сериала «Балет»
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Все ОК (сериал, 2024) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Илья приводит сестер к Кире, однако те отказываются от угощений и начинают задавать девушке провокационные вопросы. Молодой человек решает завершить визит и уговаривает Риту и Соню вернуться домой. Между тем у Киры и Ильи запланирована экскурсия для детей из международной школы. Пытаясь успокоить непоседливых школьников, находчивый гид предлагает им поиграть в прятки. Но на огромной территории парка-музея найти их оказывается нелегко...

Хотите узнать, как Илья выкрутится из этой ситуации? Тогда не пропустите 1 сезон веселой комедии «Все ОК» — 9 серия уже ждет вас онлайн в высоком качестве на видеосервисе Wink!

Сериал Все ОК 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Все ОК»