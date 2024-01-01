Все ОК (сериал, 2024) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

Илья приводит сестер к Кире, однако те отказываются от угощений и начинают задавать девушке провокационные вопросы. Молодой человек решает завершить визит и уговаривает Риту и Соню вернуться домой. Между тем у Киры и Ильи запланирована экскурсия для детей из международной шко�лы. Пытаясь успокоить непоседливых школьников, находчивый гид предлагает им поиграть в прятки. Но на огромной территории парка-музея найти их оказывается нелегко...



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