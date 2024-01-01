Все ОК. Сезон 1. Серия 6
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1-й сезон
6-я серия
8.12024, Все ОК. Сезон 1. Серия 6
Комедии, Драмы16+
Петербургский гид с богатым воображением заботится о младших сестрах после смерти матери. Культурная комедия о Северной столице от создателей сериала «Балет»
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Все ОК (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Илья ищет способ обеспечить сестер деньгами, но при этом обе девочки должны быть при деле: Соня — в летнем лагере, а Рита — на курсах живописи в Академии. Девушка попадает в группу подростков с скучной учительницей, хотя она мечтает обучаться с более старшими студентами под руководством привлекательного преподавателя. Тем временем Кира приглашает Илью в бар, где они выпивают, а затем отправляются к ней домой…

Сможет ли гид-одиночка решиться на серьезные отношения, узнаете в оригинальной комедии «Все ОК». Сериал 2024, 6 серия уже доступна онлайн и ждет вас на видеосервисе Wink!

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Информация

Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Все ОК»