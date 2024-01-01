Все ОК (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Илья ищет способ обеспечить сестер деньгами, но при этом обе девочки должны быть при деле: Соня — в летнем лагере, а Рита — на курсах живописи в Академии. Девушка попадает в группу подростков с скучной учительницей, хотя она мечтает обучаться с более старшими студентами под руководством привлекательного преподавателя. Тем временем Кира приглашает Илью в бар, где они выпивают, а затем отправляются к ней домой…



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