8.12024, Все ОК. Сезон 1. Серия 6
Комедии, Драмы16+
Петербургский гид �с богатым воображением заботится о младших сестрах после смерти матери. Культурная комедия о Северной столице от создателей сериала «Балет»
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Все ОК (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
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Сезон 1 Серия 5
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Сезон 1 Серия 6
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Сезон 1 Серия 7
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Сезон 1 Серия 8
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Сезон 1 Серия 12
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Сезон 1 Серия 13
Сюжет
Илья ищет способ обеспечить сестер деньгами, но при этом обе девочки должны быть при деле: Соня — в летнем лагере, а Рита — на курсах живописи в Академии. Девушка попадает в группу подростков с скучной учительницей, хотя она мечтает обучаться с более старшими студентами под руководством привлекательного преподавателя. Тем временем Кира приглашает Илью в бар, где они выпивают, а затем отправляются к ней домой…
Сможет ли гид-одиночка решиться на серьезные отношения, узнаете в оригинальной комедии «Все ОК». Сериал 2024, 6 серия уже доступна онлайн и ждет вас на видеосервисе Wink!
Сериал Все ОК 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Андрей
Элинсон
- Актёр
Фёдор
Федотов
- Актриса
Анна
Осипова
- Актриса
Алиса
Руденко
- Актриса
Анна
Слю
- Актриса
Софья
Гершевич
- Актриса
Евгения
Добровольская
- Актриса
Алена
Апина
- Актёр
Владислав
Ценёв
- ССАктриса
Светлана
Смирнова-Кацагаджиева
- ЛМСценарист
Лев
Мурзенко
- Продюсер
Сергей
Бондарчук
- Продюсер
Алексей
Киселев
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Федотов
- ОКХудожник
Олег
Колодько
- Художница
Виктория
Игумнова
- АММонтажёр
Андрей
Малашенков
- АЕМонтажёр
Азамат
Ерматов
- АГОператор
Алексей
Гопша
- Композитор
Евгений
Бархатов