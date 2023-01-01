Биография

Алексей Гопша — российский оператор. Родился 27 августа 1985 года в Москве, СССР. Алексей окончил операторский факультет ВГИКа (мастерская М.Л. Аграновича). Первым опытом работы Алексея в кино стали съемки сериала «Домработница» в 2013 году. Некоторое время он продолжал работу над телевизионными проектами, в том числе экспериментальными — так, в 2021 году Алексей работал над стендап-сериалом «Стас» от компании ТНТ. Операторская работа Алексея Гопши была высоко оценена зрителями и критиками в комедийном сериале «Все Ок».