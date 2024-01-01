Все ОК (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Кира приглашает Илью с девочками к себе на ужин, но молодой человек забывает, что сегодня состоится самый главный семейный праздник в году — День взятия Бастилии. Рита и Илья готовят луковый суп, пекут круассаны и открывают шампанское, но Соня только сейчас осознает горькую правду — мамы больше нет. Брат с сестрой пытаются ее развлечь, и тут случается непредвиденное…



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