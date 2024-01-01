Все ОК. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Все ОК
1-й сезон
8-я серия
8.12024, Все ОК. Сезон 1. Серия 8
Комедия, Драма16+
Петербургский гид с богатым воображением заботится о младших сестрах после смерти матери. Культурная комедия о Северной столице от создателей сериала «Балет»
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Все ОК (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Кира приглашает Илью с девочками к себе на ужин, но молодой человек забывает, что сегодня состоится самый главный семейный праздник в году — День взятия Бастилии. Рита и Илья готовят луковый суп, пекут круассаны и открывают шампанское, но Соня только сейчас осознает горькую правду — мамы больше нет. Брат с сестрой пытаются ее развлечь, и тут случается непредвиденное…

Не терпится узнать, что будет дальше? Тогда скорее включайте 1 сезон комедийного сериала «Все ОК» — 8 серия доступна онлайн в отличном качестве на видеосервисе Wink!

Сериал Все ОК 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Все ОК»