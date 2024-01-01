Все ОК (сериал, 2024) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Илья страдает от похмелья, но еще больше — от расставания с Кирой. Внезапно его навещает новая соцработница Ксения. Притворяясь дружелюбной, она быстро замечает тревожное состояние молодого человека и начинает тонко намекать ему, что девочкам нужна новая семья. Между тем Рита ищет способ рассказать правду о себе учителю рисования, но он узнает все самостоятельно и больше не желает с ней общаться.



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