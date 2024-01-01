Все ОК. Сезон 1. Серия 11
Wink
Сериалы
Все ОК
1-й сезон
11-я серия
8.12024, Все ОК. Сезон 1. Серия 11
Комедия, Драма16+
Петербургский гид с богатым воображением заботится о младших сестрах после смерти матери. Культурная комедия о Северной столице от создателей сериала «Балет»
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Все ОК (сериал, 2024) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Илья страдает от похмелья, но еще больше — от расставания с Кирой. Внезапно его навещает новая соцработница Ксения. Притворяясь дружелюбной, она быстро замечает тревожное состояние молодого человека и начинает тонко намекать ему, что девочкам нужна новая семья. Между тем Рита ищет способ рассказать правду о себе учителю рисования, но он узнает все самостоятельно и больше не желает с ней общаться.

Что ждет семью Ревзиных дальше, узнаете в 1 сезоне веселой комедии «Все ОК» — 11 серия доступна в отличном качестве и без рекламы на видеопортале Wink!

Сериал Все ОК 1 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Все ОК»