8.12024, Все ОК. Сезон 1. Серия 1
Комедия, Драма18+
Петербургский гид с богатым воображением заботится о младших сестрах после смерти матери. Культурная комедия о Северной столице от создателей сериала «Балет»
Все ОК (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
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О сериале
Илья хорошо знает языки и работает гидом, показывая иностранцам самые красивые музеи и парки Санкт-Петербурга. Он ездит с работы домой на катере, ходит с друзьями на квизы и не беспокоится о будущем. Все меняется, когда у молодого человека умирает мама, оставив ему в наследство старую квартиру и двух несовершеннолетних сестер. Кроме того, у Ильи начинаются проблемы на работе: владелица туристического агентства просит его развлечь важных гостей из Индии, однако этим туристам, как назло, ничего не нравится.
Не терпится узнать, как будут развиваться события дальше? Тогда скорее включайте сериал «Все ОК» — 1 серия 1 сезона ждет вас онлайн на видеосервисе Wink!
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
- Режиссёр
Андрей
Элинсон
- Актёр
Фёдор
Федотов
- Актриса
Анна
Осипова
- Актриса
Алиса
Руденко
- Актриса
Анна
Слю
- Актриса
Софья
Гершевич
- Актриса
Евгения
Добровольская
- Актриса
Алена
Апина
- Актёр
Владислав
Ценёв
- ССАктриса
Светлана
Смирнова-Кацагаджиева
- ЛМСценарист
Лев
Мурзенко
- Продюсер
Сергей
Бондарчук
- Продюсер
Алексей
Киселев
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Федотов
- ОКХудожник
Олег
Колодько
- Художница
Виктория
Игумнова
- АММонтажёр
Андрей
Малашенков
- АЕМонтажёр
Азамат
Ерматов
- АГОператор
Алексей
Гопша
- Композитор
Евгений
Бархатов