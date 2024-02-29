Илья хорошо знает языки и работает гидом, показывая иностранцам самые красивые музеи и парки Санкт-Петербурга. Он ездит с работы домой на катере, ходит с друзьями на квизы и не беспокоится о будущем. Все меняется, когда у молодого человека умирает мама, оставив ему в наследство старую квартиру и двух несовершеннолетних сестер. Кроме того, у Ильи начинаются проблемы на работе: владелица туристического агентства просит его развлечь важных гостей из Индии, однако этим туристам, как назло, ничего не нравится.



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