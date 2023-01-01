Биография

Анна Слю — российская актриса кино и дубляжа. Победительница в номинации «Лучшая женская роль» на «Кинотавре-2018». Родилась в Москве 25 марта 1980 года. По окончании школы будущая актриса поступила в Театральный институт имени Щукина. Получив актерский диплом в 2001 году, Анна предпочла театральной службе работу в кино. После эпизода в сериале «Черемушки» актриса перестала сниматься до 2004 года. Затем роль Анны в фильме «Ночной дозор» принесла узнаваемость среди режиссеров и продюсеров. После успеха «Ночного дозора» Анна Слю приняла участие в «Дневном дозоре». Далее в фильмографии пошли телесериалы: «В постели», «Холостяки», «Вижу-знаю» и другие. Широкую популярность Слю принесла роль в сериале Валерии Гай Германики «Краткий курс счастливой жизни», вышедшем в 2011 году. В 2018-м актриса снова получила ведущую роль в фильме «Подбросы», благодаря которой завоевала награду «Лучшая женская роль» на фестивале «Кинотавр».