Уроки китайского
Wink
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Уроки китайского
8.52024, Уроки китайского 1 сезон
Драмы, Комедии16+
Студентка из Китая становится телохранительницей сына известного ученого. Молодежное драмеди с акцентом о взрослении и первой любви
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Уроки китайского (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Что получится, если в московском вузе столкнутся сын ученого, его китайская телохранительница и преступное сообщество? Молодежная комедия, вдохновленная аниме-стилем и азиатской поп-культурой, сериал «Уроки китайского» (2024) — режиссерский дебют Ивана Макаревича.

Никита Симачев всегда считал себя неплохим парнем, которому немного не повезло в жизни: его родители давно развелись и не живут вместе. После того, как мама Никиты умирает от тяжелой болезни, подростку приходится переехать к отцу. Симачев-старший — известный фармаколог, и его последняя разработка может оказаться очень ценной для всего мира, если попадет в правильные руки. За изобретением начинают охотиться опасные люди, и Симачев понимает, что в опасности не только он, но и его сын. Для защиты Никиты он нанимает Мэйлин — хладнокровную телохранительницу из китайского клана.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии, Драмы

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Актёры и съёмочная группа сериала «Уроки китайского»

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