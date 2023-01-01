Уроки китайского (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Что получится, если в московском вузе столкнутся сын ученого, его китайская телохранительница и преступное сообщество? Молодежная комедия, вдохновленная аниме-стилем и азиатской поп-культурой, сериал «Уроки китайского» (2024) — режиссерский дебют Ивана Макаревича.



Никита Симачев всегда считал себя неплохим парнем, которому немного не повезло в жизни: его родители давно развелись и не живут вместе. После того, как мама Никиты умирает от тяжелой болезни, подростку приходится переехать к отцу. Симачев-старший — известный фармаколог, и его последняя разработка может оказаться очень ценной для всего мира, если попадет в правильные руки. За изобретением начинают охотиться опасные люди, и Симачев понимает, что в опасности не то�лько он, но и его сын. Для защиты Никиты он нанимает Мэйлин — хладнокровную телохранительницу из китайского клана.



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