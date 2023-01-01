Уроки китайского (сериал, 2024) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+35 мин
Уроки китайского
Сезон 1 Серия 1
- 16+42 мин
Уроки китайского
Сезон 1 Серия 2
- 16+47 мин
Уроки китайского
Сезон 1 Серия 3
- 16+43 мин
Уроки китайского
Сезон 1 Серия 4
- 16+39 мин
Уроки китайского
Сезон 1 Серия 5
- 16+44 мин
Уроки китайского
Сезон 1 Серия 6
- 16+39 мин
Уроки китайского
Сезон 1 Серия 7
- 16+53 мин
Уроки китайского
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Что получится, если в московском вузе столкнутся сын ученого, его китайская телохранительница и преступное сообщество? Молодежная комедия, вдохновленная аниме-стилем и азиатской поп-культурой, сериал «Уроки китайского» (2024) — режиссерский дебют Ивана Макаревича.
Никита Симачев всегда считал себя неплохим парнем, которому немного не повезло в жизни: его родители давно развелись и не живут вместе. После того, как мама Никиты умирает от тяжелой болезни, подростку приходится переехать к отцу. Симачев-старший — известный фармаколог, и его последняя разработка может оказаться очень ценной для всего мира, если попадет в правильные руки. За изобретением начинают охотиться опасные люди, и Симачев понимает, что в опасности не то�лько он, но и его сын. Для защиты Никиты он нанимает Мэйлин — хладнокровную телохранительницу из китайского клана.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Иван
Макаревич
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актриса
Анна
Слю
- Актриса
Анна
Михалкова
- ИБАктёр
Илья
Бледный
- Актёр
Михаил
Горевой
- МЕАктёр
Михаил
Евланов
- Актриса
Александра
Немчинова
- ДНАктёр
Денис
Никитин
- Актёр
Даня
Киселёв
- ЕЧАктриса
Екатерина
Чаннова
- РЗАктёр
Роберт
Захарян
- ВКАктриса
Валентина
Карташёва
- ЭСАктёр
Эльдар
Сафиканов
- ДЯСценарист
Дмитрий
Яковенко
- ТШСценарист
Татьяна
Шаповальянц
- НХСценарист
Наталья
Хлопецкая
- Сценарист
Иван
Макаревич
- НМСценарист
Наталья
Милявская
- АГСценарист
Алла
Гусева
- ТДПродюсер
Теймур
Джафаров
- ЕСПродюсер
Екатерина
Сычева
- АНПродюсер
Александра
Нелюбина
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Владимир
Неклюдов
- БХПродюсер
Борис
Хохлов
- Оператор
Дмитрий
Горевой
- Композитор
Иван
Макаревич