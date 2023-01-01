Уроки китайского (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+35 мин
Уроки китайского
Сезон 1 Серия 1
- 16+42 мин
Уроки китайского
Сезон 1 Серия 2
- 16+47 мин
Уроки китайского
Сезон 1 Серия 3
- 16+43 мин
Уроки китайского
Сезон 1 Серия 4
- 16+39 мин
Уроки китайского
Сезон 1 Серия 5
- 16+44 мин
Уроки китайского
Сезон 1 Серия 6
- 16+39 мин
Уроки китайского
Сезон 1 Серия 7
- 16+53 мин
Уроки китайского
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Яркая молодежная драма, в которой соединяются романтика и комедия, эффектные боевые сцены и тонкие диалоги о чувствах. Сериал «Уроки китайского», 1 сезон, расскажет, как сила любви и дружбы может объединить непохожих людей из разных культур.
Никита Симачев в опасности, но сам он об этом не знает. Его отец сделал важное открытие в сфере фармакологии, и теперь на обоих Симачевых охотятся опасные люди. Никита — обычный студент, и для его защиты отец нанимает суровую китайскую телохранительницу, воспитанную по заветам серьезного клана. Однако ей предстоит притвориться одной из юных студенток вуза, и, возможно, разрешить себе чувствовать больше, чем когда-либо.
Сможет ли Симачев уберечь себя от опасности, а разработку отца — от похищения? Растает ли сердце холодной Мэйлин? Смотрите сериал «Уроки китайского» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Иван
Макаревич
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актриса
Анна
Слю
- Актриса
Анна
Михалкова
- ИБАктёр
Илья
Бледный
- Актёр
Михаил
Горевой
- МЕАктёр
Михаил
Евланов
- Актриса
Александра
Немчинова
- ДНАктёр
Денис
Никитин
- Актёр
Даня
Киселёв
- ЕЧАктриса
Екатерина
Чаннова
- РЗАктёр
Роберт
Захарян
- ВКАктриса
Валентина
Карташёва
- ЭСАктёр
Эльдар
Сафиканов
- ДЯСценарист
Дмитрий
Яковенко
- ТШСценарист
Татьяна
Шаповальянц
- НХСценарист
Наталья
Хлопецкая
- Сценарист
Иван
Макаревич
- НМСценарист
Наталья
Милявская
- АГСценарист
Алла
Гусева
- ТДПродюсер
Теймур
Джафаров
- ЕСПродюсер
Екатерина
Сычева
- АНПродюсер
Александра
Нелюбина
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Владимир
Неклюдов
- БХПродюсер
Борис
Хохлов
- Оператор
Дмитрий
Горевой
- Композитор
Иван
Макаревич