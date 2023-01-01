Уроки китайского. Сезон 1
Wink
Сериалы
Уроки китайского
1-й сезон

Уроки китайского (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

8.52024, Уроки китайского. Сезон 1 8 серий
Драмы, Комедии16+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Яркая молодежная драма, в которой соединяются романтика и комедия, эффектные боевые сцены и тонкие диалоги о чувствах. Сериал «Уроки китайского», 1 сезон, расскажет, как сила любви и дружбы может объединить непохожих людей из разных культур.

Никита Симачев в опасности, но сам он об этом не знает. Его отец сделал важное открытие в сфере фармакологии, и теперь на обоих Симачевых охотятся опасные люди. Никита — обычный студент, и для его защиты отец нанимает суровую китайскую телохранительницу, воспитанную по заветам серьезного клана. Однако ей предстоит притвориться одной из юных студенток вуза, и, возможно, разрешить себе чувствовать больше, чем когда-либо.

Сможет ли Симачев уберечь себя от опасности, а разработку отца — от похищения? Растает ли сердце холодной Мэйлин? Смотрите сериал «Уроки китайского» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.

Сериал Уроки китайского 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Уроки китайского»

Всё