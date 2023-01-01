Биография

Дмитрий Горевой — российский актер, режиссер, сценарист и оператор. Родился в Москве 22 декабря 1989 года. Вырос в семье актера и театрального режиссера Михаила Горевого. Еще в юности дебютировал на экране: его первыми работами были сериалы «Марш Турецкого» и «Список влюбленных РФ». После окончания школы поступил в Государственный институт театрального искусства, а позже продолжил обучение в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино». Работал фотографом в журнале Men Trend, в качестве оператора снимал клипы для Гарика Сукачева и других музыкантов. В 2021 году стал режиссером короткометражки «Соната». Сегодня фильмография Дмитрия Горевого насчитывает более 70 проектов. Его актерские работы включают в себя военную драму «Сволочи», сериалы «Кадетство», «Анжелика» и «Ранетки», детектив «Вирус». Среди операторских достижений — комедия «Тетя Марта», мелодрама «Африка», мини-сериал «Синичка 2».