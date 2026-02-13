«Приключения желтого чемоданчика» (фильм 2026) — семейная комедия про доктора, чьи волшебные пилюли способны излечить от трусости, грусти и даже телефонной зависимости. Ремейк советской сказки от режиссера «Манюни» Дениса Гуляра.



В разных городах гуляет слух о необычном докторе: он не выписывает рецепты и не измеряет температуру, а лечит человеческие слабости. В его желтом чемоданчике хранятся волшебные леденцы: один избавит от грусти, другой прогонит страх. Доктор давно заслужил славу спасителя для тех, кто потерял уверенность в себе — и вот к нему за помощью обращаются обеспокоенные родители застенчивого Пети. Мальчик почти не выходит из дома, с трудом общается с окружающими, и родители верят, что чудо-леденцы помогут сыну. Но судьба готовит сюрприз: прямо перед сеансом лечения желтый чемоданчик похищает коварный злодей.



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