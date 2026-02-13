Приключения желтого чемоданчика (фильм, 2026) смотреть онлайн
О фильме
«Приключения желтого чемоданчика» (фильм 2026) — семейная комедия про доктора, чьи волшебные пилюли способны излечить от трусости, грусти и даже телефонной зависимости. Ремейк советской сказки от режиссера «Манюни» Дениса Гуляра.
В разных городах гуляет слух о необычном докторе: он не выписывает рецепты и не измеряет температуру, а лечит человеческие слабости. В его желтом чемоданчике хранятся волшебные леденцы: один избавит от грусти, другой прогонит страх. Доктор давно заслужил славу спасителя для тех, кто потерял уверенность в себе — и вот к нему за помощью обращаются обеспокоенные родители застенчивого Пети. Мальчик почти не выходит из дома, с трудом общается с окружающими, и родители верят, что чудо-леденцы помогут сыну. Но судьба готовит сюрприз: прямо перед сеансом лечения желтый чемоданчик похищает коварный злодей.
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СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
- ДГРежиссёр
Денис
Гуляр
- Актёр
Павел
Прилучный
- Актёр
Олег
Комаров
- Актриса
Людмила
Артемьева
- ЛАктриса
Любава
Долински
- ФКАктёр
Феодор
Кирсанов
- ДОАктёр
Дмитрий
Орлов
- Актёр
Никита
Тарасов
- Актёр
Александр
Яцко
- Актёр
Антон
Эльдаров
- Актёр
Александр
Головин
- Актриса
Янина
Студилина
- ДСАктриса
Дарья
Свистунова
- ПЧАктриса
Полина
Чалая
- ОСАктёр
Оливье
Сиу
- ДБАктриса
Дарья
Белодед
- ТСАктриса
Татьяна
Сидорова
- ЛТАктриса
Лолита
Таборко
- АГСценарист
Андрей
Гаврилов
- АНСценарист
Андрей
Никифоров
- СПСценарист
Софья
Прокофьева
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- ЮСПродюсер
Юлиана
Слащева
- Продюсер
Александр
Бондарев
- Оператор
Дмитрий
Горевой