Биография

Янина Студилина — российская актриса. Родилась в Омске 6 августа 1985 года. Будущая артистка с детства отличалась любовью к творчеству: писала стихи, пела и сочиняла сказки. Поскольку родители не одобряли увлечения дочери, ей пришлось освоить менее творческую профессию — финансист. Мечты о славе Янина не оставила и благодаря яркой внешности и четкой дикции получила работу на телеканале RU.TV. Начав зарабатывать деньги, артистка получила второе образование в Щукинском театральном училище. В 2007 году Янина Студилина, в чьей биографии были лишь эпизодические роли, попала в каст сериала «Ранетки», который принес девушке узнаваемость. Свою первую главную роль актриса получила в сериале «Остров». Сейчас в фильмографии артистки 39 проектов, среди которых такие яркие ленты, как «Трезвый водитель», «Нагиев на карантине», «Сестры».