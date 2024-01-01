Право на лево
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Право на лево
7.72024, Право на лево
Комедии84 мин16+
Успешный адвокат и верный муж пытается понять, может ли он изменить жене, у которой есть секрет. Комедия от режиссера «Вася не в себе»
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Право на лево (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Адвокат пытается понять, есть ли у него моральное право ответить на ухаживания помощницы, пока жена скрывает от него что-то важное. Романтическая комедия «Право на лево» — фильм с Романом Маякиным от режиссера «Вася не в себе».

Иван Конников — практически идеальный мужчина. Он красив, богат и успешен как адвокат. Кроме того, он входит в заветные 20% мужей, которые никогда не изменяли супругам. Алена, жена Ивана — образцовая домохозяйка, которой, однако, становится тесно в этой роли. Она решает резко поменять жизнь, но делает это втайне от мужа, вниманием которого как раз пытается завладеть ее подруга, по совместительству работающая его помощницей. Иван, в свою очередь, начинает подозревать, что Алена не совсем с ним честна, и задумывается, а не может ли он по такому случаю ей изменить.

Чем закончится его дилемма, расскажет комедия «Право на лево» 2024 года, смотреть онлайн которую вы можете на Wink.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

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Актёры и съёмочная группа фильма «Право на лево»

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