Право на лево (фильм, 2024) смотреть онлайн
Сюжет
Адвокат пытается понять, есть ли у него моральное право ответить на ухаживания помощницы, пока жена скрывает от него что-то важное. Романтическая комедия «Право на лево» — фильм с Романом Маякиным от режиссера «Вася не в себе».
Иван Конников — практически идеальный мужчина. Он красив, богат и успешен как адвокат. Кроме того, он входит в заветные 20% мужей, которые никогда не изменяли супругам. Алена, жена Ивана — образцовая домохозяйка, которой, однако, становится тесно в этой роли. Она решает резко поменять жизнь, но делает это втайне от мужа, вниманием которого как раз пытается завладеть ее подруга, по совместительству работающая его помощницей. Иван, в свою очередь, начинает подозревать, что Алена не совсем с ним честна, и задумывается, а не может ли он по такому случаю ей изменить.
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Информация
Рейтинг
- ГПРежиссёр
Гарик
Петросян
- Актёр
Роман
Маякин
- Актриса
Янина
Студилина
- Актриса
Ирина
Темичева
- Актёр
Владимир
Сычев
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- СПАктриса
София
Петрова
- КЖАктёр
Кирилл
Жандаров
- АГАктриса
Алина
Гольденберг
- ТЗАктёр
Тимофей
Зайцев
- ГЖСценарист
Георгий
Житков
- РССценарист
Рубен
Сарух�анян
- ЮЛСценарист
Юлия
Лемарк
- ГЖПродюсер
Георгий
Житков
- КЕПродюсер
Константин
Елкин
- ВОПродюсер
Вадим
Олейник
- САХудожница
Сабрина
Абдуллаева
- ОЛОператор
Ольга
Ливинская