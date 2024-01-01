Право на лево (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Адвокат пытается понять, есть ли у него моральное право ответить на ухаживания помощницы, пока жена скрывает от него что-то важное. Романтическая комедия «Право на лево» — фильм с Романом Маякиным от режиссера «Вася не в себе».



Иван Конников — практически идеальный мужчина. Он красив, богат и успешен как адвокат. Кроме того, он входит в заветные 20% мужей, которые никогда не изменяли супругам. Алена, жена Ивана — образцовая домохозяйка, которой, однако, становится тесно в этой роли. Она решает резко поменять жизнь, но делает это втайне от мужа, вниманием которого как раз пытается завладеть ее подруга, по совместительству работающая его помощницей. Иван, в свою очередь, начинает подозревать, что Алена не совсем с ним честна, и задумывается, а не может ли он по такому случаю ей изменить.



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