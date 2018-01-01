Трезвый водитель
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Трезвый водитель

Трезвый водитель (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.62018, Трезвый водитель
Комедия, Приключения96 мин18+
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О фильме

Провинциальный весельчак Артeм отправляется в Москву за лучшей жизнью и устраивается в контору брата тайно развозить нетрезвых олигархов по домам. Первое же задание сводит парня с красавицей Кристиной, которая принимает Тeму за миллиардера, а тот не спешит раскрывать ей правду.

Трезвый водитель смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Трезвый водитель»