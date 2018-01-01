Трезвый водитель (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.62018, Трезвый водитель
Комедия, Приключения96 мин18+
Фильм в подписке «Wink»
О фильме
Провинциальный весельчак Артeм отправляется в Москву за лучшей жизнью и устраивается в контору брата тайно развозить нетрезвых олигархов по домам. Первое же задание сводит парня с красавицей Кристиной, которая принимает Тeму за миллиардера, а тот не спешит раскрывать ей правду.
Трезвый водитель смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения
КачествоSD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.0 IMDb
- Режиссёр
Резо
Гигинеишвили
- Актёр
Виктор
Хориняк
- Актёр
Андрей
Бурковский
- Актриса
Ирина
Мартыненко
- Актриса
Янина
Студилина
- КСАктёр
Кирилл
Симоненко
- Актёр
Дмитрий
Куличков
- Актёр
Евгений
Сангаджиев
- Актёр
Михаил
Полицеймако
- НКАктриса
Наталья
Коляканова
- ЕСАктёр
Евгений
Сытый
- ИБСценарист
Иван
Баранов
- ВГСценарист
Вета
Гераськина
- Сценарист
Резо
Гигинеишвили
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Резо
Гигинеишвили
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- АФХудожница
Александра
Феодосьева
- НТХудожница
Наталия
Туровникова
- ЮКМонтажёр
Юрий
Карих
- МХОператор
Михаил
Хасая
- ИДКомпозитор
Иван
Дорн