Биография

Евгений Сытый – российский актер кино и театра, также известен своими режиссерскими работами. Родился в Кемеровской области в городе Белово 23 мая 1969 года. Настоящая фамилия актера – Костюков, но в работе он использует творческий псевдоним. В ранние годы увлекался музыкой, проявлял творческие способности. Несмотря на это, после окончания школы подал документы в политехнический институт. Будучи студентом, стал членом институтской команды КВН под названием «Сибирские богатыри». Окончив вуз, перебрался в Москву, где некоторое время играл в рок-группе, а потом устроился на работу в театре «Ложа», на сцене которого и были сыграны первые серьезные роли Евгения Сытого. За годы работы в этом театре появился в более чем десятке спектаклей. Актер женат, в браке родились двое сыновей. Долгое время был исключительно театральным актером, сниматься в кино начал уже в двухтысячные годы. Дебютировал Сытый в картине 2003 года «Коктебель», где исполнил эпизодическую роль, после появился в сериале «Свободное плавание». Известность принес Евгению Сытому фильм «Сумасшедшая помощь», в котором актеру впервые за годы его кинокарьеры досталась главная роль. Позже сыграл в таких проектах, как «Страна чудес», «Гоголь. Начало», «Обычная женщина», и множестве других. На данный момент продолжает активно сниматься, параллельно играет в спектаклях МХТ имени Чехова.