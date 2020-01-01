На острие (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Лучшая саблистка мира, Александра Покровская, знаменита, богата и счастлива. Чтобы войти в историю, ей остается сделать последний шаг – взять олимпийское золото. Но путь ей преграждает девятнадцатилетняя Кира Егорова, девушка из провинции, в одночасье покорившая Москву. Кира побеждает на всех соревнованиях и не сходит с обложек глянцевых журналов. Ее цель – занять место Покровской. Начинается отчаянная схватка не только на турнирах, но и в жизни. Обе одержимы, и, кажется, остановить их не может ничто.
Весь мир, затаив дыхание, наблюдает за сверканием острых клинков. И все очевиднее: эта яростная борьба уже зашла слишком далеко...
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Информация
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ЭБРежиссёр
Эдуард
Бордуков
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- Актриса
Стася
Милославская
- Актёр
Сергей
Пускепалис
- Актёр
Алексей
Барабаш
- ЕСАктёр
Евгений
Сытый
- СЭАктриса
Софья
Эрнст
- ХКАктриса
Хильда
Кармен
- КДАктёр
Кирилл
Дегтярь
- ПКАктёр
Павел
Колобков
- Актриса
Мария
Киселева
- ЭБСценарист
Эдуард
Бордуков
- АЕСценарист
Александр
Егоров
- МКСценарист
Михаил
Какубери
- АШСценарист
Антон
Шеенсон
- Продюсер
Елена
Гликман
- ИМПродюсер
Ирина
Медведева
- АГПродюсер
Анна
Гудкова
- НДХудожница
Надин
Дей
- АКМонтажёр
Александр
Кошелев
- ЕПМонтажёр
Екатерина
Пивнева
- ММОператор
Михаил
Милашин
- ОБКомпозитор
Олег
Белов
- ДЕКомпозитор
Дмитрий
Емельянов