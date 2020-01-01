На острие
Wink
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На острие
9.42020, На острие
Драмы113 мин12+

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На острие (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Лучшая саблистка мира, Александра Покровская, знаменита, богата и счастлива. Чтобы войти в историю, ей остается сделать последний шаг – взять олимпийское золото. Но путь ей преграждает девятнадцатилетняя Кира Егорова, девушка из провинции, в одночасье покорившая Москву. Кира побеждает на всех соревнованиях и не сходит с обложек глянцевых журналов. Ее цель – занять место Покровской. Начинается отчаянная схватка не только на турнирах, но и в жизни. Обе одержимы, и, кажется, остановить их не может ничто.

Весь мир, затаив дыхание, наблюдает за сверканием острых клинков. И все очевиднее: эта яростная борьба уже зашла слишком далеко...

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «На острие»

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