На острие (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Лучшая саблистка мира, Александра Покровская, знаменита, богата и счастлива. Чтобы войти в историю, ей остается сделать последний шаг – взять олимпийское золото. Но путь ей преграждает девятнадцатилетняя Кира Егорова, девушка из провинции, в одночасье покорившая Москву. Кира побеждает на всех соревнованиях и не сходит с обложек глянцевых журналов. Ее цель – занять место Покровской. Начинается отчаянная схватка не только на турнирах, но и в жизни. Обе одержимы, и, кажется, остановить их не может ничто.



Весь мир, затаив дыхание, наблюдает за сверканием острых клинков. И все очевиднее: эта яростная борьба уже зашла слишком далеко...



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