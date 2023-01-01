Алексей Барабаш
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 12 июня 1977 г. (47 лет)
Биография
Алексей Барабаш – российский актер, прославившийся благодаря своей способности перевоплощаться в совершенно разных персонажей и передавать важнейшие нюансы их характеров. Он представал на экране в образах следователя, врача, военного и даже преступника. Алексей родился в Ленинграде. Его мать занималась домом, отец был джазовым музыкантом, а бабушка служила в Театре комедии Акимова. Мальчик с удовольствием играл в хоккей, футбол, совершенствовал свои навыки в единоборствах. Театральные кружки он не посещал, но усилиями мамы он все-таки попал на театральные курсы Зиновия Корогодского в 15 лет. Его настолько сильно впечатлило мастерство педагога, что он решил выучиться на актера. В 1997 г. он окончил факультет искусств СПбГУП. Первые роли Алексей Барабаш получил Санкт-Петербургском театре юных зрителей им. Брянцева, куда его приняли после окончания учебы. В 2000 г. актер начал сниматься в кино в эпизодических ролях. Одной из первых успешных работ артиста стала роль Александра I в многосерийной картине «Бедный, бедный Павел». С этого момента его стали часто приглашать в исторические ленты «Господа присяжные», «Любовь императора», «Пером и шпагой». Зрители высоко оценили работу Алексея Барабаша в фильме «Питер FM». Позднее актер принял участие в нескольких мелодрамах: «Вербное воскресенье», «Не было бы счастья», снялся в продолжении популярной картины «Мы из будущего».
Фильмография
Актёр
- 7.4
Красная Шапочка2022, 96 мин
- 9.2
Крюк2021
- 9.1
Игра с огнем2021
- 7.3
Илиана. Верь мне2019, 103 мин
- 8.9
Охот�а на певицу2019
- 8.9
Третья жизнь Дарьи Кирилловны2017
- 9.2
Ледокол2016, 119 мин
- 9.1
Память сердца2014Бесплатно
- 9.2
Провинциальная муза2013Бесплатно
- 8.8
Я буду рядом2013, 93 минБесплатно
- 9.2
Сталинград2013, 125 минБесплатно
- 9.0
Не было бы счастья2012Бесплатно
- 8.9
Эта женщина ко мне2011, 105 минБесплатно
- 8.9
Золотые небеса2011, 94 минБесплатно
- 9.0
Питер FM2006, 84 мин