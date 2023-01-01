Биография

Алексей Барабаш – российский актер, прославившийся благодаря своей способности перевоплощаться в совершенно разных персонажей и передавать важнейшие нюансы их характеров. Он представал на экране в образах следователя, врача, военного и даже преступника. Алексей родился в Ленинграде. Его мать занималась домом, отец был джазовым музыкантом, а бабушка служила в Театре комедии Акимова. Мальчик с удовольствием играл в хоккей, футбол, совершенствовал свои навыки в единоборствах. Театральные кружки он не посещал, но усилиями мамы он все-таки попал на театральные курсы Зиновия Корогодского в 15 лет. Его настолько сильно впечатлило мастерство педагога, что он решил выучиться на актера. В 1997 г. он окончил факультет искусств СПбГУП. Первые роли Алексей Барабаш получил Санкт-Петербургском театре юных зрителей им. Брянцева, куда его приняли после окончания учебы. В 2000 г. актер начал сниматься в кино в эпизодических ролях. Одной из первых успешных работ артиста стала роль Александра I в многосерийной картине «Бедный, бедный Павел». С этого момента его стали часто приглашать в исторические ленты «Господа присяжные», «Любовь императора», «Пером и шпагой». Зрители высоко оценили работу Алексея Барабаша в фильме «Питер FM». Позднее актер принял участие в нескольких мелодрамах: «Вербное воскресенье», «Не было бы счастья», снялся в продолжении популярной картины «Мы из будущего».