Я буду рядом
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Я буду рядом

Я буду рядом (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

9.02013, Я буду рядом
Мелодрама93 мин12+

О фильме

Наташа никогда не жила для себя. Она всегда была старшей сестрой талантливой и красивой Маши. Оберегать еe и потакать капризам младшенькой Наташа не разучилась и в сознательной жизни. Поэтому она уступила ей Виктора - мужчину своей мечты. А потом ещe и добровольно взвалила на себя роль няньки и домохозяйки в еe семье, когда Маша умчалась за перспективным кавалером за границу.

Всe, о чeм мечтает Наташа – это стать настоящей женой и мамой мужу и дочери непутeвой сестры... И, кажется, спустя годы ожиданий, еe мечты начали сбываться, но тут в квартире «молодожeнов» появляется Маша...

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Я буду рядом»