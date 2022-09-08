Я буду рядом (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
9.02013, Я буду рядом
Мелодрама93 мин12+
О фильме
Наташа никогда не жила для себя. Она всегда была старшей сестрой талантливой и красивой Маши. Оберегать еe и потакать капризам младшенькой Наташа не разучилась и в сознательной жизни. Поэтому она уступила ей Виктора - мужчину своей мечты. А потом ещe и добровольно взвалила на себя роль няньки и домохозяйки в еe семье, когда Маша умчалась за перспективным кавалером за границу.
Всe, о чeм мечтает Наташа – это стать настоящей женой и мамой мужу и дочери непутeвой сестры... И, кажется, спустя годы ожиданий, еe мечты начали сбываться, но тут в квартире «молодожeнов» появляется Маша...
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ПИРежиссёр
Павел
Игнатов
- Актёр
Алексей
Барабаш
- Актриса
Ольга
Павловец
- АСАктриса
Анастасия
Сорокина
- ПСАктриса
Полина
Стефанович
- АОАктёр
Андрей
Олиференко
- ЕГАктриса
Евгения
Гирзекорн
- ИВАктёр
Иван
Вабищевич
- ВЖАктриса
Виктория
Жбанкова
- АКАктёр
Андрей
Карако
- ЯПАктриса
Янина
Подсосонная
- ВЕСценарист
Виктория
Евсеева
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- МАОператор
Максим
Авлошенко
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков