Наташа никогда не жила для себя. Она всегда была старшей сестрой талантливой и красивой Маши. Оберегать еe и потакать капризам младшенькой Наташа не разучилась и в сознательной жизни. Поэтому она уступила ей Виктора - мужчину своей мечты. А потом ещe и добровольно взвалила на себя роль няньки и домохозяйки в еe семье, когда Маша умчалась за перспективным кавалером за границу.



Всe, о чeм мечтает Наташа – это стать настоящей женой и мамой мужу и дочери непутeвой сестры... И, кажется, спустя годы ожиданий, еe мечты начали сбываться, но тут в квартире «молодожeнов» появляется Маша...

