Эта женщина ко мне (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

9.02011, Эта женщина ко мне
Мелодрама105 мин12+

О фильме

Столичный бизнесмен Сергей решает выкупить ткацкую фабрику, на которой трудятся почти все девушки тихого провинциального городка Павлогорска, но на его пути встает Настя Рогожкина. Сергей спорит с компаньонами, что не пройдет и недели, как девушка согласится подписать все бумаги. Случилось так, что классовая вражда незаметно переросла в любовь. Но спор есть спор, тем более что друзья бизнесмена и подруги ткачихи ждут победы только своих «вожаков»…

Страна
Россия, Беларусь
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Эта женщина ко мне»