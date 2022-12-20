Эта женщина ко мне (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Столичный бизнесмен Сергей решает выкупить ткацкую фабрику, на которой трудятся почти все девушки тихого провинциального городка Павлогорска, но на его пути встает Настя Рогожкина. Сергей спорит с компаньонами, что не пройдет и недели, как девушка согласится подписать все бумаги. Случилось так, что классовая вражда незаметно переросла в любовь. Но спор есть спор, тем более что друзья бизнесмена и подруги ткачихи ждут победы только своих «вожаков»…

