Эта женщина ко мне (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно
9.02011, Эта женщина ко мне
Мелодрама105 мин12+
О фильме
Столичный бизнесмен Сергей решает выкупить ткацкую фабрику, на которой трудятся почти все девушки тихого провинциального городка Павлогорска, но на его пути встает Настя Рогожкина. Сергей спорит с компаньонами, что не пройдет и недели, как девушка согласится подписать все бумаги. Случилось так, что классовая вражда незаметно переросла в любовь. Но спор есть спор, тем более что друзья бизнесмена и подруги ткачихи ждут победы только своих «вожаков»…
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ПСРежиссёр
Петр
Степин
- Актриса
Глафира
Тарханова
- ОГАктёр
Олег
Гарбуз
- Актёр
Алексей
Барабаш
- ДМАктёр
Дмитрий
Мухин
- ОБАктриса
Ольга
Бурлакова
- ЕДАктриса
Елена
Дубровская
- ЕКАктриса
Евгения
Кульбачная
- ДБАктриса
Дарья
Баранова
- СЗАктриса
Светлана
Зеленковская
- ТПАктриса
Татьяна
Попова
- ПССценарист
Петр
Степин
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- ИЩХудожник
Игорь
Щелоков
- ВВОператор
Владимир
Володин
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков