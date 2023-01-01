Третья жизнь Дарьи Кирилловны
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Третья жизнь Дарьи Кирилловны

Третья жизнь Дарьи Кирилловны (сериал, 2017) смотреть онлайн

8.92017, Третья жизнь Дарьи Кирилловны 1 сезон
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Как многие провинциалы, Даша сама пробивалась в Москве и за несколько лет встала у руля модного архитектурного агентства. Столичная жизнь превратила скромную Дашу в Дарью Кирилловну, и даже муж побаивается ее буйного нрава. Но в один миг судьба героини круто меняется. После страшного нападения Даша приходит в себя в чужом городе и не может вспомнить ничего о своей прошлой жизни…

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

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5.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Третья жизнь Дарьи Кирилловны»

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