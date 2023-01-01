Биография

Тимур Ефременков – актер кино и театра. Родился 23 июня 1976 года в городе Сафоново в Смоленской области. Имеет звание КМС по боксу. В ранние годы Тимур Ефременков не планировал связывать жизнь с актерской стезей и собирался стать спортсменом. Уже перебравшись в Москву, случайно оказался на съемочной площадке фильма, решил выучиться на актера и поступил в Щукинское училище. Первым сериалом Тимура Ефременкова стал «Кулагин и партнеры», после было еще несколько второстепенных и эпизодических ролей. Роль первого плана досталась актеру только в 2007 году, в фильме «Проклятый рай». С тех пор карьера начала активно развиваться, и к нынешнему моменту Тимур Ефременков снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов. Был женат на телеведущей Юлии Ефременковой, сейчас пара в разводе. Широкая известность пришла к актеру после сериала «Меч», где он исполнил одну из главных ролей. Ефременков часто снимается в военных и спортивных фильмах, самые знаменитые из которых – «Тихая застава», «Легенда № 17», «Околофутбола», «Чемпионы». Роль хоккеиста Бориса Михайлова в 2012 году прославила его на всю страну, а в 2017 он снова сыграл хоккеиста, но уже в популярном сериале «Молодежка». Эти роли Тимура Ефременкова, по его словам, привили ему любовь к хоккею, и он даже начал заниматься им в реальной жизни. Кроме того, актер не изменяет своему юношескому увлечению боксом и с удовольствием тренируется в свободное время.