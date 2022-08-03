Вечная сказка
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Вечная сказка

Вечная сказка (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

9.12013, Вечная сказка
Мелодрама92 мин12+

О фильме

Юля подрабатывает певицей в ресторане. Она боится большой аудитории, и эта фобия не позволяет ей даже мечтать о популярности. Однажды в этом ресторане Юлю услышал вице-президент банка Александр и влюбился. Он достал забытую флейту и стал похаживать в подземный переход, чтобы Юля послушала, о чем он играет…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
3.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вечная сказка»