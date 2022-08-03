Вечная сказка (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Юля подрабатывает певицей в ресторане. Она боится большой аудитории, и эта фобия не позволяет ей даже мечтать о популярности. Однажды в этом ресторане Юлю услышал вице-президент банка Александр и влюбился. Он достал забытую флейту и стал похаживать в подземный переход, чтобы Юля послушала, о чем он играет…

