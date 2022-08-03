Вечная сказка (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
9.12013, Вечная сказка
Мелодрама92 мин12+
О фильме
Юля подрабатывает певицей в ресторане. Она боится большой аудитории, и эта фобия не позволяет ей даже мечтать о популярности. Однажды в этом ресторане Юлю услышал вице-президент банка Александр и влюбился. Он достал забытую флейту и стал похаживать в подземный переход, чтобы Юля послушала, о чем он играет…
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
3.0 IMDb
- СЛРежиссёр
Станислав
Либин
- Актриса
Валерия
Ланская
- Актёр
Никита
Зверев
- ОБАктриса
Олеся
Быкова
- Актриса
Екатерина
Волкова
- Актёр
Тимур
Ефременков
- Актёр
Владислав
Ветров
- АЗАктриса
Алла
Захарова
- РСАктёр
Рамиль
Сабитов
- ИШАктёр
Иван
Шабалтас
- ВДАктёр
Владислав
Дунаев
- АШСценарист
Александр
Шевцов
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ОБПродюсер
Олеся
Быкова
- ЕГХудожница
Елена
Гавриленко
- ДЧМонтажёр
Денис
Чуприна
- ИВОператор
Игорь
Вотинцев
- ДДКомпозитор
Дмитрий
Даньков