Биография

Иван Шабалтас — актер театра и кино, народный артист РФ. На его счету множество сценических ролей и более 70 работ в кинематографе. Выдающийся актер родился в Харьковской области, в селе Черкасская Лозовая в 1954 году. Поступил в Харьковский театральный университет на актерский факультет, но спустя два года уехал в Москву и стал студентом ГИТИСа. Первые роли Иван Шабалтас сыграл на сцене Московского драматического театра им. Ермоловой. В 1980 году начал работать в Театре на Малой Бронной. Талантливый юноша стал одним из ведущих актеров театра и исполнил более 70 ролей в современных и классических постановках. В кино артист дебютировал в 1980 году. Первым фильмом Ивана Шабалтаса стала мелодрама «Взвейтесь, соколы, орлами!». В этой ленте актеру сразу доверили главную роль. Затем ведущих персонажей он сыграл в картинах «Спокойствие отменяется», «Время сыновей», «Глухомань», «Путана», «Звездочет», «Все включено», «Безмолвный свидетель 3», «Анечка» и «Легальный допинг». Большинство его героев — юристы, военные чиновники и представители правоохранительных органов.