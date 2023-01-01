Владислав Ветров
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 9 февраля 1964 г. (61 год)
Биография
Владислав Ветров – актер кино и театра, режиссер-постановщик, продюсер, сценарист. За свои заслуги и достижения был награжден званием заслуженного артиста РФ. Владислав родился в Грузии, в небольшом западном городке Цхакая. Отец будущего актера был военным летчиком, а мама трудилась авиатехнологом. Казалось бы, юноше тоже уготована профессия, связанная с полетами. Он даже закончил радиотехнический институт, чтобы пойти по стопам родителей, но тяга к искусству оказалась сильнее. После института молодой человек некоторое время служил в драмтеатре в Москве, потом – в Ростове. Наконец он понял, что именно актерская профессия – его истинное призвание, и окончательно ушел в кино и театр. Судьбоносной ролью для Владислава Ветрова стала роль в мини-сериале по тургеневской повести «Дымъ». Еще один значимый проект – лента «Аз воздам» (совместное белорусско-польское производство). Самый яркий фильм Владислава Ветрова, в котором он выступил режиссером, – «Человек из солнечной долины». Короткометражка была тепло встречена кинокритиками и транслировалась на российских телеканалах.
Фильмография
Актёр
- 7.2Скоро
ВИА Васильки2025
- 9.4
Последний богатырь. Наследие2024
- 8.8
Честный развод. Бенефис2023, 100 мин
- 8.1
Непослушная2023, 102 минБесплатно
- 9.1
Елки-иголки2022, 98 мин
- 9.3
Деньги2016Бесплатно
- 9.2
Самый лучший день2015, 102 минБесплатно
- 9.0
Мелодия на два голоса2015Бесплатно
- 9.0
Вечная сказка2013, 92 минБесплатно
- 8.7
Нарочно не придумаешь2013, 106 минБесплатно
- 9.3
Она не могла иначе2013Бесплатно
- 9.2
Найденыш2011Бесплатно
- 9.1
Бабушка на сносях2011Бесплатно
- 8.9
Найденыш2009, 96 минБесплатно
- 9.1
Адмирал�ъ2008, 119 мин