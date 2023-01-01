Биография

Владислав Ветров – актер кино и театра, режиссер-постановщик, продюсер, сценарист. За свои заслуги и достижения был награжден званием заслуженного артиста РФ. Владислав родился в Грузии, в небольшом западном городке Цхакая. Отец будущего актера был военным летчиком, а мама трудилась авиатехнологом. Казалось бы, юноше тоже уготована профессия, связанная с полетами. Он даже закончил радиотехнический институт, чтобы пойти по стопам родителей, но тяга к искусству оказалась сильнее. После института молодой человек некоторое время служил в драмтеатре в Москве, потом – в Ростове. Наконец он понял, что именно актерская профессия – его истинное призвание, и окончательно ушел в кино и театр. Судьбоносной ролью для Владислава Ветрова стала роль в мини-сериале по тургеневской повести «Дымъ». Еще один значимый проект – лента «Аз воздам» (совместное белорусско-польское производство). Самый яркий фильм Владислава Ветрова, в котором он выступил режиссером, – «Человек из солнечной долины». Короткометражка была тепло встречена кинокритиками и транслировалась на российских телеканалах.