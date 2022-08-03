Мрачный драматический триллер Кирилла Серебренникова о том, на что способны два обманутых человека, объединившись в своем горе.



Мужчина приходит в больницу на кардиологическое обследование и оказывается втянутым в сложную историю любовного многоугольника. На приеме женщина-врач неожиданно сообщает ему, что муж изменяет ей с его женой. Сначала мужчина не верит этим словам, но женщина настойчиво демонстрирует компаньону по несчастью все места, где любовники проводили свои встречи, включая номер в отеле. Измученный горем мужчина убеждается, что это правда. Чтобы справиться с обидой и болью, обманутые люди идут на странные и отчаянные шаги, о которых они не могли помыслить ранее.



Смогут ли их отношения повлиять на дальнейшее развитие событий? Как сложится судьба других участников этого любовного многоугольника? Чтобы узнать ответы на эти вопросы, включайте напряженную драму на нашем видеосервисе. Фильм «Измена» смотреть бесплатно 2012 года можно прямо сейчас в хорошем качестве!

