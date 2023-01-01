Биография

Ксения Лаврова-Глинка — российская актриса. Родилась в Кимры 14 октября 1977 года. Сначала девушка не задумывалась о творчестве, только в последних классах школы приняла решение, что хочет попробовать себя на актерском поприще и отправилась в Москву. Она удачно поступила в МХАТ в 1998-м, окончив курс Олега Табака. Стала сотрудничать с Et Cetera, где сыграла в постановках «Смуглая леди сонетов», «Навсегда-навсегда», «Дон Кихот». Принимала участие в съемках клипов. В 2004-м Ксения Лаврова-Глинка снялась в фильме «Папа». Далее она играла в лентах «Лола и Маркиз», «Полный вперед», «Чизкейк», Тяжелый песок», «Склифософский», «Молодежка», «Закрытая школа», «Лед-2», «Ищейка-4» и других.