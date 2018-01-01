Лед (фильм, 2018) смотреть онлайн
Сюжет
«Лед» — фильм о любви и фигурном катании, который тронет до глубины души! Аглая Тарасова и Александр Петров в сердечной спортивной мелодраме от сценариста «Сто лет тому вперед» и под музыку от Антона Беляева.
Надежда Лапшина, девушка из Иркутска, с самого детства шла к боль�шой сцене фигурного катания вопреки неудачам и трагедии в семье. Сегодня она выступает на льду в тандеме с лучшим партнером, и их победа на Кубке льда уже не за горами. Однако травма, полученная на одном из соревнований, ставит под угрозу не только ее карьеру и амбиции, но и личное счастье с любимым человеком. Неожиданная встреча с задиристым хоккеистом Сашей Гориным меняет полностью отношение Нади к жизни, успеху и любви.
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Информация
Рейтинг
- ОТРежиссёр
Олег
Трофим
- Актриса
Аглая
Тарасова
- Актриса
Диана
Енакаева
- Актриса
Мария
Аронова
- Актёр
Александр
Петров
- Актёр
Милош
Бикович
- Актёр
Ян
Цапник
- Актриса
Ксения
Раппопорт
- КЛАктриса
Ксения
Лаврова-Глинка
- Актёр
Павел
Майков
- МБАктёр
Максим
Белбородов
- Сценарист
Андрей
Золотарев
- Сценарист
Олег
Маловичко
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Рудовский
- Продюсер
Александр
Андрющенко
- Продюсер
Михаил
Врубель
- Актёр дубляжа
Роман
Полянский
- МЛАктёр дубляжа
Михаил
Лукашов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Павленко
- КААктриса дубляжа
Катерина
Африкантова
- ПЧАктриса дубляжа
Полина
Чекан
- ДЗХудожница
Дарья
Зонова
- Монтажёр
Александр
Андрющенко
- ММОператор
Михаил
Милашин
- АБКомпозитор
Антон
Беляев
- Композитор
Дмитрий
Селипанов