Лед (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

«Лед» — фильм о любви и фигурном катании, который тронет до глубины души! Аглая Тарасова и Александр Петров в сердечной спортивной мелодраме от сценариста «Сто лет тому вперед» и под музыку от Антона Беляева.



Надежда Лапшина, девушка из Иркутска, с самого детства шла к боль�шой сцене фигурного катания вопреки неудачам и трагедии в семье. Сегодня она выступает на льду в тандеме с лучшим партнером, и их победа на Кубке льда уже не за горами. Однако травма, полученная на одном из соревнований, ставит под угрозу не только ее карьеру и амбиции, но и личное счастье с любимым человеком. Неожиданная встреча с задиристым хоккеистом Сашей Гориным меняет полностью отношение Нади к жизни, успеху и любви.



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