Дмитрий Рудовский

Биография

Дмитрий Олегович Рудовский – российский продюсер, режиссер. Родился в Москве 4 декабря 1962 г. Цель – посвятить свою жизнь киноиндустрии – стояла перед будущим продюсером и режиссером Дмитрием Рудовским с ранней юности. Сразу после школы он поступил МГПИ на испанское отделение (1980-1981 гг.), после которого сразу был зачислен на Высшие курсы сценаристов и режиссеров, где учился в мастерской А. Торстенсена и О. Корвякова (окончил в 1991 г.). В период 1986-1988 гг. отслужил в ВВС РФ, после чего занял должность редактора одного из отделов Госкомитета СССР по теле- и радиовещанию. С 2000 г. – глава Дирекции корпоративных программ и внутренних коммуникаций ЮКОС. С 2009 г. по 2019 г. – являлся соучредителем и генеральным директором кинокомпании «Art Pictures». О личной жизни известного медиа-деятеля известно не много. От первого брака с Еленой Михайловной Глебовой он воспитывает дочь Алису и сына Тимофея, а во втором браке с Аленой Удаловой имеет дочь Еву. Первая режиссерская работа Дмитрия Рудовского на телевидении – «Клуб кинопутешественников», а в кино – «9 рота» Федора Бондарчука (2005 г.). Затем были «ЖАRA» (2006 г.), «Духless» (2011 г.), «Сталинград» (2013 г.), сериал «Молодежка» (2013-2017 гг.), «Лед» (2017 г.) и «Лед 2» (2020 г.). В настоящее время аудитория в ожидании фильмов и сериалов Дмитрия Рудовского в веб-формате, которые запланированы к выходу под лейблом кинокомпании FIRS, соучредителем которой он стал в 2019 г.