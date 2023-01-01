Дмитрий Рудовский
- Карьера
- Продюсер
- Дата рождения
- 4 декабря 1962 г. (62 года)
Биография
Дмитрий Олегович Рудовский – российский продюсер, режиссер. Родился в Москве 4 декабря 1962 г. Цель – посвятить свою жизнь киноиндустрии – стояла перед будущим продюсером и режиссером Дмитрием Рудовским с ранней юности. Сразу после школы он поступил МГПИ на испанское отделение (1980-1981 гг.), после которого сразу был зачислен на Высшие курсы сценаристов и режиссеров, где учился в мастерской А. Торстенсена и О. Корвякова (окончил в 1991 г.). В период 1986-1988 гг. отслужил в ВВС РФ, после чего занял должность редактора одного из отделов Госкомитета СССР по теле- и радиовещанию. С 2000 г. – глава Дирекции корпоративных программ и внутренних коммуникаций ЮКОС. С 2009 г. по 2019 г. – являлся соучредителем и генеральным директором кинокомпании «Art Pictures». О личной жизни известного медиа-деятеля известно не много. От первого брака с Еленой Михайловной Глебовой он воспитывает дочь Алису и сына Тимофея, а во втором браке с Аленой Удаловой имеет дочь Еву. Первая режиссерская работа Дмитрия Рудовского на телевидении – «Клуб кинопутешественников», а в кино – «9 рота» Федора Бондарчука (2005 г.). Затем были «ЖАRA» (2006 г.), «Духless» (2011 г.), «Сталинград» (2013 г.), сериал «Молодежка» (2013-2017 гг.), «Лед» (2017 г.) и «Лед 2» (2020 г.). В настоящее время аудитория в ожидании фильмов и сериалов Дмитрия Рудовского в веб-формате, которые запланированы к выходу под лейблом кинокомпании FIRS, соучредителем которой он стал в 2019 г.
Фильмография
- 8.5
Я хочу! Я буду!2023, 87 минБесплатно
- 9.3
Смешарики. Дежавю2018, 81 минБесплатно
- 9.6
Лед2018, 112 мин
- 7.0
Только не они2017, 96 минБесплатно
- 8.0
Селфи2017, 109 минБесплатно
- 9.0
Притяжение2017, 127 минБесплатно
- 8.3
Дама Пик2016, 115 мин
- 8.8
Беглые родственники2016
- 9.1
Смешарики. Легенда о золотом драконе2016, 76 мин
- 9.1
Любовь с ограничениями2016, 98 минБесплатно
- 8.5
Убежать, догнать, влюбиться!2015, 78 минБесплатно
- 9.0
Воин2015, 87 минБесплатно
- 8.7
Срочно выйду замуж2015, 103 минБесплатно
- 9.0
Бармен2015, 88 минБесплатно
- 9.0
ДухLess 22015, 107 минБесплатно
- 9.0
Савва. Сердце воина2015, 87 минБесплатно
- 6.9
Да и да2014, 112 минБесплатно
- 9.2
Сталинград2013, 125 минБесплатно
- 9.2
Выжить после2013
- 7.6
Обитаемый остров. Планета Саракш2012, 119 минБесплатно