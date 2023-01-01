Выжить после (сериал, 2013) смотреть онлайн

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Москва становится эпицентром ужасной катастрофы, когда наступает зомби-апокалипсис. Российский сериал «Выжить после» доступен на Wink. Фантастическая антиутопия с Любовью Аксеновой.



В столичной лаборатории крупной корпорации происходит утечка смертельного вируса. В считанные дни большая часть жителей города оказывается поражена неизлечимой болезнью, влекущей за собой стремительную смерть. Одиннадцать подростков оказываются заперты в бункере в самом сердце Москвы. Они не помнят, как туда попали, и не имеют представления о происходящем на поверхности. Вскоре заложники находят способ выбраться из-под земли, и им открывается страшная картина: город охвачен эпидемией, вызванной мутировавшим вирусом, который превращает людей в агрессивных существ.



Смогут ли подростки выжить в новом опасном мире и раскрыт�ь тайну возникновения зомби-вируса, узнаете в напряженном триллере «Выжить после». Сериал смотреть онлайн в хорошем качестве вы можете прямо сейчас на видеосервисе Wink!



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