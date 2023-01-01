Выжить после (сериал, 2013) смотреть онлайн
- 16+48 мин
Выжить после
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
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Выжить после
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Выжить после
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Выжить после
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Выжить после
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+48 мин
Выжить после
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Выжить после
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+48 мин
Выжить после
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+48 мин
Выжить после
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+48 мин
Выжить после
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+48 мин
Выжить после
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+48 мин
Выжить после
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
Сюжет
Москва становится эпицентром ужасной катастрофы, когда наступает зомби-апокалипсис. Российский сериал «Выжить после» доступен на Wink. Фантастическая антиутопия с Любовью Аксеновой.
В столичной лаборатории крупной корпорации происходит утечка смертельного вируса. В считанные дни большая часть жителей города оказывается поражена неизлечимой болезнью, влекущей за собой стремительную смерть. Одиннадцать подростков оказываются заперты в бункере в самом сердце Москвы. Они не помнят, как туда попали, и не имеют представления о происходящем на поверхности. Вскоре заложники находят способ выбраться из-под земли, и им открывается страшная картина: город охвачен эпидемией, вызванной мутировавшим вирусом, который превращает людей в агрессивных существ.
Смогут ли подростки выжить в новом опасном мире и раскрыт�ь тайну возникновения зомби-вируса, узнаете в напряженном триллере «Выжить после». Сериал смотреть онлайн в хорошем качестве вы можете прямо сейчас на видеосервисе Wink!
Все сезоны сериала Выжить после смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
ЖанрыФантастика, Триллеры
Рейтинг
- ДГРежиссёр
Душан
Глигоров
- Режиссёр
Александр
Богуславский
- АКРежиссёр
Андрей
Комаров
- ИБАктриса
Ирина
Баринова
- АБАктёр
Антон
Батырев
- СБАктёр
Сергей
Белов
- МБАктриса
Мария
Белоненко
- ГДАктёр
Григорий
Данцигер
- ЕРАктриса
Евгения
Розанова
- Актёр
Дмитрий
Ендальцев
- Актёр
Сергей
Годин
- Актёр
Иван
Макаревич
- Актриса
Любовь
Аксёнова
- АИСценарист
Анастасия
Истомина
- НЧСценарист
Нина
Чередникова
- АЧСценарист
Александр
Чубарьян
- МКСценарист
Мария
Кабанов�а
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Рудовский
- Продюсер
Владимир
Неклюдов
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- БРАктёр дубляжа
Борис
Репетур
- АНХудожница
Анастасия
Номоконова
- КАМонтажёр
Кирилл
Абрамов
- АНМонтажёр
Антон
Новосельцев
- АСМонтажёр
Арсений
Сюхин
- МПМонтажёр
Маргарита
Поганышева
- БМОператор
Батыр
Моргачев
- Оператор
Андрей
Иосифов
- АНКомпозитор
Антон
Новосельцев
- РККомпозитор
Роман
Куперман