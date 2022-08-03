В третьем сезоне остросюжетного фантастического сериала «Выжить после» власть «Вершины» наконец-то ослабнет, а станет ли это спасением для жителей зараженного периметра, вы можете узнать онлайн на Wink.



Правительство наконец взяло контроль над эпидемией в свои руки. В Москву вводятся регулярные войска и подразделения МЧС. Начинается массовое уничтожение мураний, а ФСБ получает задание найти антидот вируса «Клейто», создание которого возможно лишь при участии предводительницы мутанток. Параллельно с охотой на верховную муранию и поиском антивируса, меняются жизни центральных персонажей, в первом сезоне выбравшихся из бункера. В частности, некоторым из них удается покинуть зону карантина.



Станет ли это гарантией выживания? Какие открытия ждут героев за периметром? Что станет с мураниями и их вожаком? Удастся ли властям создать антидот «Клейто»? Ответы на эти вопросы вы получите, посмотрев все эпизоды 3 сезона остросюжетного сериала «Выжить после» онлайн и в хорошем качестве.

