Выжить после (сериал, 2016) сезон 3 смотреть онлайн
- 16+49 мин
Выжить после
Сезон 3 Серия 1Бесплатно
- 16+48 мин
Выжить после
Сезон 3 Серия 2Бесплатно
- 16+48 мин
Выжить после
Сезон 3 Серия 3Бесплатно
- 16+48 мин
Выжить после
Сезон 3 Серия 4Бесплатно
- 16+48 мин
Выжить после
Сезон 3 Серия 5Бесплатно
- 16+49 мин
Выжить после
Сезон 3 Серия 6Бесплатно
- 16+48 мин
Выжить после
Сезон 3 Серия 7Бесплатно
- 16+48 мин
Выжить после
Сезон 3 Серия 8Бесплатно
- 16+48 мин
Выжить после
Сезон 3 Серия 9Бесплатно
- 16+48 мин
Выжить после
Сезон 3 Серия 10Бесплатно
- 16+48 мин
Выжить после
Сезон 3 Серия 11Бесплатно
- 16+49 мин
Выжить после
Сезон 3 Серия 12Бесплатно
О сериале
В третьем сезоне остросюжетного фантастического сериала «Выжить после» власть «Вершины» наконец-то ослабнет, а станет ли это спасением для жителей зараженного периметра, вы можете узнать онлайн на Wink.
Правительство наконец взяло контроль над эпидемией в свои руки. В Москву вводятся регулярные войска и подразделения МЧС. Начинается массовое уничтожение мураний, а ФСБ получает задание найти антидот вируса «Клейто», создание которого возможно лишь при участии предводительницы мутанток. Параллельно с охотой на верховную муранию и поиском антивируса, меняются жизни центральных персонажей, в первом сезоне выбравшихся из бункера. В частности, некоторым из них удается покинуть зону карантина.
Станет ли это гарантией выживания? Какие открытия ждут героев за периметром? Что станет с мураниями и их вожаком? Удастся ли властям создать антидот «Клейто»? Ответы на эти вопросы вы получите, посмотрев все эпизоды 3 сезона остросюжетного сериала «Выжить после» онлайн и в хорошем качестве.
СтранаРоссия
ЖанрФантастика, Триллер
Рейтинг
- ДГРежиссёр
Душан
Глигоров
- Режиссёр
Александр
Богуславский
- АКРежиссёр
Андрей
Комаров
- ИБАктриса
Ирина
Баринова
- АБАктёр
Антон
Батырев
- СБАктёр
Сергей
Белов
- МБАктриса
Мария
Белоненко
- ГДАктёр
Григорий
Данцигер
- ЕРАктриса
Евгения
Розанова
- Актёр
Дмитрий
Ендальцев
- Актёр
Сергей
Годин
- Актёр
Иван
Макаревич
- Актриса
Любовь
Аксёнова
- АИСценарист
Анастасия
Истомина
- НЧСценарист
Нина
Чередникова
- АЧСценарист
Александр
Чубарьян
- МКСценарист
Мария
Кабанова
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Рудовский
- Продюсер
Владимир
Неклюдов
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- БРАктёр дубляжа
Борис
Репетур
- АНХудожница
Анастасия
Номоконова
- КАМонтажёр
Кирилл
Абрамов
- АНМонтажёр
Антон
Новосельцев
- АСМонтажёр
Арсений
Сюхин
- МПМонтажёр
Маргарита
Поганышева
- БМОператор
Батыр
Моргачев
- Оператор
Андрей
Иосифов
- АНКомпозитор
Антон
Новосельцев
- РККомпозитор
Роман
Куперман