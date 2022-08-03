Выжить после (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн
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Выжить после
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
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Выжить после
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Выжить после
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Выжить после
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Выжить после
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
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Выжить после
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Выжить после
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Выжить после
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
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Выжить после
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Выжить после
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
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Выжить после
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
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Выжить после
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
Не пропустите сериал «Выжить после», смотреть онлайн который можно в любое время на Wink. 1 сезон российской антиутопии с элементами триллера, драмы и научной фантастики расскажет о борьбе за жизнь, дружбе, любви и ненависти в условиях, когда каждый день может стать последним.
В первом сезоне вы познакомитесь с группой молодых людей, очнувшихся в бункере и столкнувшихся с необходимостью выживать в новом постапокалиптическом мире. Героям предстоит бороться за свои жизни и искать способы выбраться из зараженного города. Среди них выделяется хакер Скат, гений в области взлома, который помогает своим соратникам получать информацию о том, что происходит на поверхности. Однако самые страшные угрозы ждут героев за пределами бункера. По улицам Москвы бродят жуткие девушки-зомби, порожденные вирусом. Они обладают невообразимой силой и скоростью, а их единственная цель — размножение.
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СтранаРоссия
ЖанрФантастика, Триллер
Рейтинг
- ДГРежиссёр
Душан
Глигоров
- Режиссёр
Александр
Богуславский
- АКРежиссёр
Андрей
Комаров
- ИБАктриса
Ирина
Баринова
- АБАктёр
Антон
Батырев
- СБАктёр
Сергей
Белов
- МБАктриса
Мария
Белоненко
- ГДАктёр
Григорий
Данцигер
- ЕРАктриса
Евгения
Розанова
- Актёр
Дмитрий
Ендальцев
- Актёр
Сергей
Годин
- Актёр
Иван
Макаревич
- Актриса
Любовь
Аксёнова
- АИСценарист
Анастасия
Истомина
- НЧСценарист
Нина
Чередникова
- АЧСценарист
Александр
Чубарьян
- МКСценарист
Мария
Кабанова
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Рудовский
- Продюсер
Владимир
Неклюдов
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- БРАктёр дубляжа
Борис
Репетур
- АНХудожница
Анастасия
Номоконова
- КАМонтажёр
Кирилл
Абрамов
- АНМонтажёр
Антон
Новосельцев
- АСМонтажёр
Арсений
Сюхин
- МПМонтажёр
Маргарита
Поганышева
- БМОператор
Батыр
Моргачев
- Оператор
Андрей
Иосифов
- АНКомпозитор
Антон
Новосельцев
- РККомпозитор
Роман
Куперман