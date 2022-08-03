Не пропустите сериал «Выжить после», смотреть онлайн который можно в любое время на Wink. 1 сезон российской антиутопии с элементами триллера, драмы и научной фантастики расскажет о борьбе за жизнь, дружбе, любви и ненависти в условиях, когда каждый день может стать последним.



В первом сезоне вы познакомитесь с группой молодых людей, очнувшихся в бункере и столкнувшихся с необходимостью выживать в новом постапокалиптическом мире. Героям предстоит бороться за свои жизни и искать способы выбраться из зараженного города. Среди них выделяется хакер Скат, гений в области взлома, который помогает своим соратникам получать информацию о том, что происходит на поверхности. Однако самые страшные угрозы ждут героев за пределами бункера. По улицам Москвы бродят жуткие девушки-зомби, порожденные вирусом. Они обладают невообразимой силой и скоростью, а их единственная цель — размножение.



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