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Выжить после
1-й сезон

Выжить после (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

9.22013, Выжить после. Сезон 1 12 серий
Триллер, Фантастика16+

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О сериале

Не пропустите сериал «Выжить после», смотреть онлайн который можно в любое время на Wink. 1 сезон российской антиутопии с элементами триллера, драмы и научной фантастики расскажет о борьбе за жизнь, дружбе, любви и ненависти в условиях, когда каждый день может стать последним.

В первом сезоне вы познакомитесь с группой молодых людей, очнувшихся в бункере и столкнувшихся с необходимостью выживать в новом постапокалиптическом мире. Героям предстоит бороться за свои жизни и искать способы выбраться из зараженного города. Среди них выделяется хакер Скат, гений в области взлома, который помогает своим соратникам получать информацию о том, что происходит на поверхности. Однако самые страшные угрозы ждут героев за пределами бункера. По улицам Москвы бродят жуткие девушки-зомби, порожденные вирусом. Они обладают невообразимой силой и скоростью, а их единственная цель — размножение.

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Страна
Россия
Жанр
Фантастика, Триллер

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Выжить после»