Действие второго сезона фантастического сериала «Выжить после» разворачивается спустя месяц после событий, завершивших предыдущий сезон. Что стало с любимыми героями, и какие еще испытания приготовил им зомби-апокалипсис, можно узнать онлайн на Wink.



Корпорация «Вершина» захватила власть над опустевшей Москвой и охраняет город-призрак от внешних вторжений, ведь по легенде, выживших в столице России не осталось. На самом же деле, в зоне карантина полным ходом идут эксперименты над зараженными вирусом «Клейто». Тем временем популяция мураний продолжает расти, а среди главных героев накаляются нешуточные страсти, ведь теперь их цели отличаются. Кто-то мечтает поскорее покинуть проклятое место, кто-то одержим местью за погибших родных и друзей, кто-то всерьез намерен побороться с верхушкой «Вершины» и спасти любимый город от захватчиков, а кто-то и сам стал мутантом.



Что ждет каждого из героев? На что пойдет руководство корпорации, чтобы скрыть от мира правду о происходящем? Сумеет ли «Вершина» удержать контроль над столицей в своих руках? Ответы на эти и другие вопросы вы получите, посмотрев все эпизоды 2 сезона остросюжетного сериала «Выжить после» онлайн в хорошем качестве.

