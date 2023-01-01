Биография

Антон Батырев – актер, хорошо известный российским и украинским зрителям. Он снимается в кино с 2008 года. Сегодня его фильмография насчитывает десятки разноплановых работ, среди которых все больше главных ролей. Родился актер 10 июня 1981 года. Еще будучи подростком, он твердо решил, что хочет посвятить себя театру и кино. После школы поступил в Саратовский государственный театральный институт им. Собинова, который окончил в 2003 году. Был одним из ведущих актеров Саратовского ТЮЗа, где не раз выходил на сцену в образе Медведя из «Обыкновенного чуда». Насыщенной можно назвать не только профессиональную, но и личную жизнь Антона Батырева. Актриса Евгения Лоза, с которой он в 2018 году сыграл свадьбу, – его третья жена. От предыдущего брака с Екатериной Батыревой у актера есть сын с редким и красивым именем Добрыня. Первым значимым кинопроектом на творческом пути Антона стал криминальный сериал «Пятницкий». Затем актер исполнил главные роли в картинах: • «Предельная глубина»; • «Семейное счастье»; • «Кровь ангела»; • «Год собаки»; • «На качелях судьбы». Также Батырев участвовал в масштабном историческом телепроекте «Годунов», где сыграл Ивана Заруцкого. Его голосом говорят на русском языке персонажи таких популярных мультфильмов, как «Покахонтас-2», «Рапунцель», «Финес и Ферб». В 2017-2020 годах он снялся в ряде украинских сериалов, в числе которых «Ничто не случается дважды», «Кто ты?», «Неженская работа».