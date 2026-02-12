Последний год любви (сериал, 2026) смотреть онлайн

Опытную женщину-психолога затягивает водоворот жизненных трагедий: от исчезновения мужа и внезапной беременности приемной дочери до тяжелой болезни. Сериал «Последний год любви» — мелодрама о любви и поддержке, которые помогают справляться со всеми бедами.



Наталья — опытный психолог, которая работает со спортсменами. Она живет с супругом Виктором и приемной дочерью Майей, которая мечтает о профессиональной карьере в легкой атлетике. Но вот однажды жизнь Натальи начинает трещать по швам. Виктор бесследно пропадает во время поездки на Алтай, оставив ее разбираться с долгами своей компании. Майя беременеет от парня, жизнь которого трагически уносит ДТП. А у самой Натальи начинает прогрессировать старая болезнь, которая может привести к парализации.



Найдет ли героиня силы справиться с клубком проблем, можно узнать, если смотреть «Последний год любви» (2025). Мини-сериал вы найдете в онлайн-кинотеатре Wink.

