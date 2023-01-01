Биография

Татьяна Казючиц – актриса кино, известна зрителям по отечественным сериалам «Катино счастье», «Женщина в беде», «Страшная красавица». Будущая актриса родилась в Норильске. Ее отец служил в Минском театре-студии киноактера, мать работала врачом-терапевтом. После рождения младшей дочери семья переехала в Красноярск, а немного позже отцу предложили работу в Минске. Маленькая Таня помогала бездомным животным, за что во дворе она ей дали прозвище Гринпис. Другим увлечением девочки стала музыка. Сначала она посещала музыкальную школу, а затем училась в Минском государственном музыкальном колледже им. Глинки. Получив диплом, она решила перебраться в Москву, чтобы стать студенткой консерватории, но, неожиданно для всех, поступила в Высшее театральное училище им. Щукина. Первые роли Татьяна Казючиц сыграла на сцене Театра им. Вахтангова. С 2008 г. актриса начала сниматься в кино. Сначала ей предложили эпизодическую роль в мюзикле «Королева льда», затем она появилась в образе главных героинь в сериалах «Любимая дочь папы Карло», «Одна ночь любви». Широкую известность актриса получила после съемок в сериале «Катино счастье». Другой выдающейся работой стали картины «Последний аккорд» и «Страшная красавица». В этих фильмах Татьяна Казючиц также сыграла главные роли. На сегодняшний день фильмография актрисы насчитывает более 30 картин разных жанров.