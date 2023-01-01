Счастливый шанс
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Счастливый шанс

Счастливый шанс (сериал, 2014) смотреть онлайн бесплатно

9.12014, Счастливый шанс 1 сезон
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Не так уж редко людям выпадает счастливый шанс. Только одни проходят мимо, не замечая его, а другие пытаются «поймать удачу за хвост». Так и случилось с героями фильма. Только вот как они будут использовать свой счастливый шанс?

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Счастливый шанс»

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